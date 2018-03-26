Liseli Dilber, ameliyat sırasının gelmesini umutla bekliyor

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), () - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, 'kortikal displazi' adlı beyin hastalığı teşhisi konulan ve sürekli bayılma nöbeti geçiren lise öğrencisi Dilber Utku (15), kendisini sağlığına kavuşturacağına inandığı ameliyat için verilen sıranın gelmesini bekliyor.

Merkez Pazarcı Mahallesi'nde oturan işçi Davut Utku'nun 3 çocuğundan büyüğü Dilber Utku, bir süre önce rahatsızlandı. Çeşitli hastanelere götürülen Utku'ya en son özel hastanede, doğuştan 'kortikal displazi' (Beyin korteksindeki nöronların anormal erken gelişimi sonucu ortaya çıkan bir beyin hastalığı) teşhisi konuldu. Hastanede çocuklarının en az iki kez ameliyat edilmesi gerektiği, gerekirse üçüncünün de yapılabileceği söylenen aileden ameliyat başına 30 bin TL istendi. Maddi gücü yeterli olmayan aile, kızlarını ameliyat ettiremedi.

Dilber Utku için çare arayan ailesi, geçen yıl Ankara'daki Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan tetkiklerin ardından aileye, Utku'nun ameliyat için sıraya alındığı ve sıra geldiğinde kendilerine haber verileceği söylendi. Bunun üzerine Gazipaşa'ya dönen Utku ailesi, ameliyat için gelecek haberi beklemeye başladı. Hastalığı nedeniyle sık sık bayılma nöbeti geçiren ve okulda da bu durumu tekrar eden lise 1'inci sınıf öğrencisi Dilber Utku ile ailesi, ameliyat için gelecek mutlu haberi dört gözle beklediklerini söyledi.

'O SIRA HALA GELMEDİ'

Anne Dilek Utku (40), 2015 yılından beri kızları için Antalya ve Ankara'da mücadele verdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Doktordan doktora, hastaneden hastaneye dolaştık. Hastalığının teşhisi bir özel hastanede konuldu. Ameliyat olmasına karar verildi. Maddi durumumuzun iyi olmaması nedeniyle özel hastanede tedavi ettiremedik. Bizi Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne yönlendirdiler. 1 yıl oldu sıra alalı. O sıra hala gelmedi. Bazen arayıp sorduğumuz zaman 'sıranızı bekleyin' cevabı alıyoruz. Kızım bayılıyor, başına bir şey gelir diye hiçbir yere gönderemiyoruz. Okula giderken de ben veya babası götürüp getiriyor. Bazen de okuldan arıyorlar 'kızınız bayıldı' diye. Evde oluyorum, ocağımda yemeğimi bırakıp koşarak okula gidiyorum. Ne yazık ki okulda olsun evde olsun yalnız bırakamıyoruz. Arkadaşları da bu durumuna çok üzülüyor. Derslerine adapte olamıyor. Toplum içine tek başına gidip arkadaşlarıyla eğlenip aktiviteye katılamıyor. 3 yıldır ilaçlarla mücadele veriyor ama artık ilaçlar da etki etmiyor. Bayılmaları, nöbetler arttı."

'BAYILMALARI SIKLAŞTI'

Baba Davut Utku (40) ise kızının hastalığı nedeniyle uykusuz günler geçirdiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Kızımı 2015 yılından bu yana götürmediğim doktor, hastane kalmadı. Ameliyat edecek doktor da özel bir hastanede hazır ama maddi imkansızlıktan dolayı yaptıramıyorum. Aldığım maaş belli, özel hastanede ameliyat yapılması için bizden her ameliyat için 30 bin lira talep edildi. Kızım toplam 3 ameliyat geçirecek onu da maddi imkansızlıktan yaptıramıyoruz. Şu anda kendi aylığım ilaç masrafı ve diğer çocuklarıma ve evimin ihtiyaçlarına yetmiyor. Arkadaşlarımdan borç alıyorum. Maddi durumumuz olmadığı için Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne yönlendirildik. 1 yıl önce sıra aldık, hala gelmedi. Kızımın bayılmaları sıklaştı. Yalnız bırakamıyoruz, zor durumdayız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan, Başbakan'ımızdan, hayırseverlerden, Sağlık Bakanlığı'ndan özellikle Antalya milletvekillerinden bu konuya duyarlı olmalarını istiyorum."

'ÇOK YORULDUM'

Dilber Utku da bir an önce sağlığına kavuşup, yaşıtlarıyla okula giderek, derslerine adapte olmak istediğini söyledi. Arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi arzuladığını belirten Utku, "Birçok hastaneye gittik. Çok yoruldum. Sağlığıma kavuşmak istiyorum, iyileşmek istiyorum. Arkadaşlarım da benim iyileşmemi istiyor" dedi.



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