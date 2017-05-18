Kucağa alınmak istememek otizm belirtisi olabilir

İSTANBUL, () MEDICANA Bahçelievler Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Şebnem Altınlı, otizmin yaşamın ilk 3 yılında ortaya çıktığını ve tekrarlayıcı davranışlar, iletişimde problemler ve kısıtlı ilgi alanları ile kendisini gösteren bir gelişimsel bozukluk olduğunu belirtti.

Dr. Altınlı, otizmin günümüzde her 68 çocuktan birini etkilediğini ve bu durumu ailelerin kabul etmek istemediğini açıkladı ve belirtileri sıralayarak göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi, "Diğer çocuklarla ilişki kurmakta zorluk, her şeyin aynı olmasını istemek, rutin yaşama bağlılık, değişikliklere aşırı tepki vermek, uygunsuz ve sebepsiz gülmek ve ağlamak, aşırı hareketlilik veya aşırı hareketsizlik, tehlikeye karşı duyarsızlık, göz temasının çok az ya da hiç olmaması, sürekli aynı oyunları oynamak, acıya karşı duyarsızlık, yalnız kalmayı tercih etmek, ihtiyaçlarını belirtmekte zorlanmak, konuşma yerine hareketlerle ihtiyaçlarını belirtmeye çalışmak, kucağa alınmaktan ya da sevilmekten hoşlanmamak, seslere karşı aşırı duyarlılık ya da aşırı duyarsızlık göstermek, objelere gereksiz yere bağlanmak, bir sebep olmadan strese girmek, üzüntü duymak."

YÜZDE 70'E VARAN DÜZELMELER OLABİLİR

Otizmin bugün için bilinen tek tedavisinin eğitim olduğunu söyleyen Dr. Altınlı, otizmde, özel eğitimin amacını da şöyle açıkladı, "Çocuğun ihtiyaçlarına yönelik olarak planlanmış programlarla çocuğun gelişimsel olarak mümkün olduğunca akranları düzeyine ulaşmasını sağlamaktır. Erken tanı konulan olgularda yoğun eğitim alan çocukların gösterdiği semptomlarda olumlu yönde belirgin değişiklikler görülür ve yüzde 70’e varan düzelmeler olabilir. Erken tanı konulmasında özellikle ailenin ve pediatristlerin rolü önemlidir. Bu nedenle ailenin ve hekimlerin farkındalığının arttırılması, rutin çocuk muayenelerinde ilgili hekimin mutlaka çocuğun sosyal ilişkilerini değerlendirmesi ve gerektiği hallerde kesin tanı konulabilecek merkezlere sevkinin sağlaması çok önemlidir."

ERKEK ÇOCUKLARDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

Bir annenin doğum sonrası çocuğunun (tüm engel grupları dahil olmak üzere) engelli olma oranının yüzde 2, otizmli olma oranı ise yüzde 0.5 olduğunu söyleyen Dr. Altınlı,"Bir otizmli çocuktan sonra, ikinci çocukta otizmin ortaya çıkması riski yüzde 3’tür. Otizm erkek çocuklarda kız çocuklarından 4 kat daha fazla görülür" dedi.

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