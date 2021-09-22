Kuaför Bilbay, Saç kıl çeşitlerini tablo yaptı

İstanbul Fatih Kocamustafapaşa’da kuaförlük yapan Abdullah Bilbay yaptığı araştırma ve çalışmalarla dikkat çekiyor. Kuaförlük alanında ve saçla ilgili dökülme, kırışma, kırılma gibi bir çok alanda araştırma yapıp sertifika alan Abdullah Bilba şimdi de siç şekilleriyle ilgili ciddi bir araştırma gerçekleştirdi. Bilbay kestiği saç şekillerini bir pano yaparak isimlendirdi. Saçları tiplerine göre isimlendirdi. Hangi tip saç hangi ismi taşıyor? Saçlarla ilgili geçmişe dönük yaptığı araştırmalarla, yaptığı saç panosunda isimlerini altına yazdı.

Erkek berber salonu olan Bilbay’a saçla ilgili yaptıklarıyla ilgili yaptığı tabloda bulunanları sorduk. Bilbay, yaptıklarını ve saç tiplerini şu sözlerle anlattı: