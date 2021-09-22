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Kuaför Bilbay, Saç kıl çeşitlerini tablo yaptı
Kuaförlük alanında ve saçla ilgili dökülme, kırışma, kırılma gibi bir çok alanda araştırma yapıp sertifika alan Abdullah Bilbay şimdi de saç şekilleriyle ilgili ciddi bir araştırma gerçekleştirdi.
SAĞLIK 22.09.2021, 20:09 22.09.2021, 20:14 Murat Aydın
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İstanbul Fatih Kocamustafapaşa’da kuaförlük yapan Abdullah Bilbay yaptığı araştırma ve çalışmalarla dikkat çekiyor. Kuaförlük alanında ve saçla ilgili dökülme, kırışma, kırılma gibi bir çok alanda araştırma yapıp sertifika alan Abdullah Bilba şimdi de siç şekilleriyle ilgili ciddi bir araştırma gerçekleştirdi. Bilbay kestiği saç şekillerini bir pano yaparak isimlendirdi. Saçları tiplerine göre isimlendirdi. Hangi tip saç hangi ismi taşıyor? Saçlarla ilgili geçmişe dönük yaptığı araştırmalarla, yaptığı saç panosunda isimlerini altına yazdı.
Erkek berber salonu olan Bilbay’a saçla ilgili yaptıklarıyla ilgili yaptığı tabloda bulunanları sorduk. Bilbay, yaptıklarını ve saç tiplerini şu sözlerle anlattı:
- Ben Kocamustafapaşa’dan Abdullah Bilbay. Kuaför mesleğim gereği boş zamanlarımda saçlarla ilgili araştırmalar yapıyorum ve bu araştırmalar sonucu Ülkemiz ve dünya genelinde saç kültürlerinin ne anlama geldiğine dair bilgiler ediniyorum.
- Saçlarımız tarz şekil ve bir çok modele girdiği için, saç tablo eser çalışması yaptık. Bu eser çalışmasında saçların kültürel etkinlik gelenek görenek ırk sosyal bölgesel ve coğrafi olarak ortaya koydum.
- Bizim tarihimizde saçlarımıza eskiden zülüf, kahkül lüle, yale giysu, yele bukle, sümbül gibi isimler verilir saçın önemine vurgu yapılırmış.
- Uygur kültüründe; çift örmeli koşuk toyu ve tenge saç modelleri evli sözlü nişanlı anlamına gelir.
- Türk kültüründe; bebeklerin saçları bir bez parçasına hatıra kalsın diye sarılır.
- Nişanlı kızların saçlarından bir tutam kesilip kurdelenin içine konulup erkek tarafına verilir. Kültürümüze özel ‘Yar saçların lüle lüle’ şarkımız vardır.
- Bir tutam saç kesilip renkli bir ip ile dilek ağacına asılır.
- Uzak Doğu ülkelerinde saç sadakat anlamına gelir. Ve bu değişik anlamlar Kuzey Kore, Güney Kore de soy sop hanedanlık krallık ve sınıflık anlamına gelir.
- Yine Yakuza samuray ve Kızılderili inançlarına göre saçın altıncı hissi vardır.
- Güçlerini saçlarından aldıklarına inanırlar.
- Yine kültürümüzde bir zarf veya mektup içerisine nişanlı veya sözlü kız askerde ki yarine hasret gidersin diye saçlarından bir tutam gönderir. Saçlar küsmez bakım yapmak gerek.
- Uzak ve soğuk ülkelerde berberde kesilen saçları çiftçiler alıp tarlaların dört bir yanına koyarlar. Bunun amacı insan kokusunu alan hayvanları çiftlikten uzak tutmaktır.
- Bazı oyuncak bebeklerde gerçek sarışın Alman saçı kullanılır.
- Çocukların dikkatini çeksin diye çizgi filmlerde mavi yeşil renk saçlar kullanılır.
- Hindistan gibi ülkelerde saçlar ticari amaçlı satılıp peruk aksesuar taç boncuk iplik gibi değişik amaçlarda kullanılır.
- Saç renklerimizin dili vardır.
- Siyah saç; aşığı temsil eder.
- Kızıl saç: tutkuyu temsil eder.
- Sarı saç: aydınlığı temsil eder.
- Mavi saç; özgürlüğü temsil eder.
- Beyaz saç yaşlanmayı temsil eder.
- Kahverengi saç Güzelliği temsil eder.
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