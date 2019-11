Kozmetik ürünlerindeki büyük indirimlere dikkat uyarısı

ANTALYA'da düzenlenen Uluslararası Kozmetik Kongresi'nde konuşan Dr. Ecz. İsmail Aslan, internetteki indirimli kozmetik ürünlere dikkat çekerek, "İndirimler güzel ancak her indirimli ürünü fırsat bilerek tüketmemek lazım. Çünkü raf ömrü yaklaşan ürünlerde bu tarz indirimler mümkün" dedi.

Kozmetik Üretici ve Araştırmacıları Derneği'nce bu yıl 3'üncüsü Antalya'nın Serik ilçesindeki turizm bölgesi Belek'te gerçekleştirilen Uluslararası Kozmetik Kongresi'nde kadın ve erkeklerin bakımlı olmak adına ciltlerine uyguladıkları ürünlerin güvenilirliği tartışıldı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık Bölümü'nden Dr. Ecz. İsmail Aslan, son zamanlarda her bitkisel ürünün güvenli olup olmadığının tartışmaya açıldığını belirtti. Her 'bitkisel' yazılı ürünün doğru ürün olmadığını aktaran Dr. Aslan, kozmetik ürünlerin de bir raf ömrü olduğuna dikkati çekti. Özellikle internetin alışverişlerde etkin bir şekilde kullanılması nedeniyle zaman zaman büyük çaplı indirimler olduğunu da vurgulayan Dr. Aslan, "İndirimler güzel ancak her indirimli ürünü fırsat bilerek tüketmemek lazım. Çünkü raf ömrü yaklaşan ürünlerde bu tarz indirimler mümkün. Buna çok dikkat etmeliyiz" dedi. Kozmetik ürünlerin açıldıktan sonra 6 ay süresince kullanılabileceğine dair üzerlerinde ibareler bulunduğuna da dikkati çeken Dr. Aslan, kapağı açılan ürünlerin havayla temasını mümkün olduğunca sınırlandırmak gerektiğini, ürünün havayla uzun süre temas etmesiyle birlikte içeriğine karışacak mikroorganizmaların faydadan çok ürünü zararlı hale dönüştüreceğini kaydetti.