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Kosova'da korkutan kızamık salgını

Enis Tabak, Prizren, 27 Nisan () - Kosova'da son günlerde artan kızamık salgını nedeniyle hastanelerde boş yatak kalmadı. Kosova'nın Prizren şehrinde 120 günde 556 kızamık vakasına rastlandığı açıklandı. 'ya konuşan Prizren Devlet...

Kosova'da korkutan kızamık salgını

Enis Tabak, Prizren, 27 Nisan () - Kosova'da son günlerde artan kızamık salgını nedeniyle hastanelerde boş yatak kalmadı.
Kosova'nın Prizren şehrinde 120 günde 556 kızamık vakasına rastlandığı açıklandı. 'ya konuşan Prizren Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Dr. Beran Karanezi, Prizren'de yılbaşından bu yana 120 günde toplam 556 kişiye kızamık tanısı koyduklarını söyledi.
Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünde şuan ağırlıklı olarak bebek ve çocuk hastaların kaldığını belirten Karanezi, ilk vakanın Eylül 2017'de geldiğini ve bunun ardından özellikle yılbaşı sonrası artışın hızlı bir şekilde yükseldiğini söyledi.
Karanezi, Kosova'da kızamık salgınının nedenini bundan bir kaç yıl önce bilinçsizce yapılan 'aşıların otizme denen olduğu' açıklamalarından kaynaklandığını ve genç annelerin bebeklerine aşı yapmamalarından dolayı kaynaklandığını söyledi.
Karanezi kızamık salgınında her geçen gün artışın gözlendiğini dolayısıyla önlemlerin alınması gerektiğini ifade etti.
Prizren'de sağlık evlerinde görevli çok sayıda doktora kızamık bulaştığı gerekçesiyle tedavi altına alındığı belirtildi.
Türkiye'ye giden Kosovalı öğrenciye kızamık tanısı
Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na davetli olarak Prizren'den katılan bir gurup öğrenci arasından bir öğrencinin uçakta ateşinin çıkması ardından, İstanbul'a indikten sonra hastaneye kaldırıldığı ve kızamık tanısı konması ardından, uçakta bulunan tüm öğrenci ve yolculara aşı yapıldığı belirtildi. (Fotoğraflı)

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- Prizren Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Dr. Beran Karanezi

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