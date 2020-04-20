Koronavirüsten bugünkü can kaybı 123
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel Koronavirüsü verilerini açıkladı. Bugün (20 Nisan 2020) 4 bin 674 yeni vaka tespit edildiğini ifade eden Koca, 123 kişininse hayatını kaybettiğini duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel Koronavirüsü verilerini açıkladı. Bugün 4 bin 674 yeni vaka tespit edildiğini ifade eden Koca, 123 kişininse hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklanan son verilerin ardından Türkiye'deki toplam vaka sayısı 90 bin 980'e, toplam vefat sayısı ise 2 bin 140'a yükseldi.
Türkiye'de ilk vakası 11 Mart’ta görülen corona virüsü, can almaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel Koronavirüs vakalarını ve yaşanan can kaybını açıkladı. Bugün 39 bin 703 test yapıldığını açıklayan Koca, 4 bin 674 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.
VEFAT EDEN KİŞİ SAYISI 2 BİN 140’A YÜKSELDİ
Koronavirüs nedeniyle bugün 123 kişinin daha hayatını kaybettiğini ifade eden Koca, iyileşen toplam hasta sayısının da 13 bin 430’a yükseldiğini duyurdu. Açıklanan son verilerin ardından Türkiye’deki toplam vaka sayısı 90 bin 980’e, toplam vefat sayısı ise 2 bin 140’a yükseldi.
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