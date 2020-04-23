Koronavirüsten 23 Nisan'da can kaybı 115 kişi

Bakan Koca, 23 Nisan'da Korona virüsüyle ilgili güncel verileri paylaştı

Türkiye'deki güncel Korona virüsü vakaları ve yaşanan can kaybı açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 3 bin 116 vaka tespit dildiğini belirtirken 115 kişi de hayatını kaybettiğini duyurdu.

Böylece Türkiye'deki toplam vaka sayısı 101 bin 790'a, toplam vefat sayısı da 2 bin 491'e yükseldi.