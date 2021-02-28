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Koronavirüsle ilgili iyi haber; Mayıs-Haziran aylarında azalacak

BioNTech’in kurucu ortaklarından Prof. Dr. Uğur Şahin, koronavirüste mayıs-haziran aylarında kalıcı düşüşün gerçekleşeceğini söyledi. Şahin, koronavirüs aşısının her iki yılda bir tekrar edilmesi gerektiğini belirtti.

SAĞLIK 28.02.2021, 01:40 Murat Aydın
Koronavirüsle ilgili iyi haber; Mayıs-Haziran aylarında azalacak

BioNTech’in kurucu ortaklarından Prof. Dr. Uğur Şahin, koronavirüste mayıs-haziran aylarında kalıcı düşüşün gerçekleşeceğini söyledi. Şahin, koronavirüs aşısının her iki yılda bir tekrar edilmesi gerektiğini belirtti.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı ilk aşıyı geliştiren Biontech şirketinin kurucularından olan bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin, normalleşme süreci hakkında Alman basınına açıklamalarda bulundu.

Şahin, Alman basınından Der Spiegel ve Bild gazetesine yaptığı açıklamada, aşılamayla birlikte vaka sayılarında önemli ve kalıcı düşüşün mayıs-haziran aylarında gerçekleşeceğini söyledi.

‘YETERLİ SAYIDA İNSAN AŞILANMALI’

Aşılamaya vurgu yapan Şahin, “Önemli kriter o döneme kadar yeterli sayıda insanın aşılanmış olması. Ancak Covid-19’un kontrol altına alınması, virüsün artık bulaşmayacağı ve tamamen biteceği anlamına gelmiyor. Sadece normal bir yaşama tekrar dönebileceğimiz anlamına geliyor” şeklinde konuştu.

Virüsteki mutasyonların artmasının endişe verici olduğunu belirten Prof. Dr. Şahin, geliştirdiği aşının bu kadar yüksek etki etmesini beklemediğini de ayrıca belirtti. Şahin, koronavirüs aşısı sayesinde virüsün insan vücudundaki gelişiminin engellendiğini ifade ederken koronavirüs aşısının her iki yılda bir tekrar edilmesi gerektiğini de ayrıca belirtti.

#Prof. Dr. Uğur Şahin #koronavirüs #Covid19 #mutasyon #Der Spiegel #Bild #BioNTech #aşı #mayıs #haziran
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