Koronavirüs vaka sayısında ciddi artış!

Sağlık Bakanlığı 8 Şubat 2021 günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Dün 6 bin 670 yeni vaka tespit edilmişken; bugün tespit edilen vaka sayısı 8 bin 103'e yükseldi. 103 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu yayımladı. Tabloya göre son 24 saatte yapılan 139 bin 378 koronavirüs testinden 8 bin 103 pozitif vaka, 632 yeni hasta tespit edildi. Son 24 saatte 103 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İyileşen sayısı ise 8 bin 567 olarak açıklandı. Bununla birlikte aktif vaka sayısı 464 kişi azalmış oldu.

Son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 2 milyon 539 bin 559’a, can kaybı ise 26 bin 900’e yükseldi. Ağır hasta sayısı ise 1310 olarak açıklandı.

Düne göre vaka sayılarındaki ciddi artış ise endişelendirdi. Dün 6 bin 670 yeni vaka tespit edilmişti.