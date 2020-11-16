Koronavirüs vaka sayısı her gün çoğalıyor

Koronavirüs Türkiye tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından son veriler ile güncelleniyor. Coronavirüs ölüm sayısı, hasta sayısı ve iyileşen sayısı Covid.19. gov. tr adresinden Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamaları ile belli oldu. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 142 bin 496 test yapıldı, 3 bin 223 kişiye ise hastalık tanısı konuldu, 89 kişi de hayatını kaybetti. Bakan Koca yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarına dikkat çekerek, "Sağlık çalışanlarımızın gücünün de sağlık alt yapılarının da kapasitesinin bir sınırı var. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin. " dedi. Diğer yandan dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 40 milyon 183 bine ulaştı. Vaka sayısı ABD'de 8 milyon 354 bin, Hindistan'da 7 milyon 546 bin, Brezilya'da 5 milyon 224 bin ve Rusya'da 1 milyon 399 bine ulaştı. Peki, Türkiye'nin koronavirüs tablosunda İstanbul'da son durum ne? İşte il il korona virüs tablosu ve Covid 19 haritasında son veriler..

Sağlık Bakanlığı Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 142 bin 496, hasta sayısı 3 bin 223 olarak açıklandı. Bugün koronavirüsten 89 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte 2 bin 561 hasta ise iyileşti. İşte, Türkiye koronavirüs vaka sayıları...

15 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Koca, 15 Kasım tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 142 bin 496, hasta sayısı 3 bin 223 olarak açıklandı. Bugün koronavirüsten 89 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte 2 bin 561 hasta ise iyileşti.Ağır hasta sayısı 3 bin 439 oldu, son 24 saatte 2 bin 561 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 353 bin 663'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı açıklamada, şunları söyledi;



Bugün tespit edilen 3.223 yeni hastamız var. Kayıplarımız günlük 100'e yakın. Sağlık çalışanlarımızın gücünün de sağlık alt yapılarının da kapasitesinin bir sınırı var. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin.