Koronavirüs Türkiye'de bugün 98 can aldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronovirüs salgını ile ilgili son rakamları açıkladı. Bugün (10 Nisan 2020) 98 kişinin hayatını kaybettiğini toplam ölü sayısının 1. 006 olduğunu açıkladı.

Türkiye'de corona virüsü salgınında son 24 saatteki yeni vaka sayısı 4 bin 747 olurken yaşanan can kaybı ise 98 oldu. Toplamda iyileşen hasta sayısı ise 2 bin 324 olarak açıklandı. Türkiye'deki toplam can kaybı 1.006 olurken toplam vaka ise 47.029 oldu.