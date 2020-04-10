Flaş HaberKoronavirüs Türkiye'de bugün 98 can aldı
Son Dakika
Koronavirüs Türkiye'de bugün 98 can aldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronovirüs salgını ile ilgili son rakamları açıkladı. Bugün (10 Nisan 2020) 98 kişinin hayatını kaybettiğini toplam ölü sayısının 1. 006 olduğunu açıkladı.
SAĞLIK 10.04.2020, 19:50 Murat Aydın
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronovirüs salgını ile ilgili son rakamları açıkladı. Bugün (10 Nisan 2020) 98 kişinin hayatını kaybettiğini toplam ölü sayısının 1. 006 olduğunu açıkladı.
Türkiye'de corona virüsü salgınında son 24 saatteki yeni vaka sayısı 4 bin 747 olurken yaşanan can kaybı ise 98 oldu. Toplamda iyileşen hasta sayısı ise 2 bin 324 olarak açıklandı. Türkiye'deki toplam can kaybı 1.006 olurken toplam vaka ise 47.029 oldu.
14°
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 10 Nisan 2020
|İmsak
|04:56
|Güneş
|06:26
|Öğle
|13:10
|İkindi
|16:50
|Akşam
|19:45
|Yatsı
|21:09
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|26
|53
|2. Başakşehir
|26
|53
|3. Galatasaray
|26
|50
|4. Sivasspor
|26
|49
|5. Beşiktaş
|26
|44
|6. Alanyaspor
|26
|43
|7. Fenerbahçe
|26
|40
|8. Göztepe
|26
|37
|9. Gaziantep FK
|26
|32
|10. Denizlispor
|26
|31
|11. Antalyaspor
|26
|30
|12. Gençlerbirliği
|26
|28
|13. Kasımpaşa
|26
|26
|14. Konyaspor
|26
|26
|15. Malatyaspor
|26
|25
|16. Çaykur Rizespor
|26
|25
|17. Ankaragücü
|26
|23
|18. Kayserispor
|26
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|28
|53
|2. Erzurum BB
|28
|47
|3. Bursaspor
|28
|46
|4. Adana Demirspor
|28
|45
|5. Akhisar Bld.Spor
|28
|45
|6. Fatih Karagümrük
|28
|43
|7. Altay
|28
|43
|8. Ümraniye
|28
|40
|9. Giresunspor
|27
|38
|10. Keçiörengücü
|28
|35
|11. Balıkesirspor
|28
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. İstanbulspor
|27
|33
|14. Altınordu
|28
|31
|15. Boluspor
|28
|25
|16. Osmanlıspor
|28
|24
|17. Adanaspor
|28
|20
|18. Eskişehirspor
|28
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|29
|82
|2. Man City
|28
|57
|3. Leicester City
|29
|53
|4. Chelsea
|29
|48
|5. M. United
|29
|45
|6. Wolverhampton
|29
|43
|7. Sheffield United
|28
|43
|8. Tottenham
|29
|41
|9. Arsenal
|28
|40
|10. Burnley
|29
|39
|11. Crystal Palace
|29
|39
|12. Everton
|29
|37
|13. Newcastle
|29
|35
|14. Southampton
|29
|34
|15. Brighton
|29
|29
|16. West Ham
|29
|27
|17. Watford
|29
|27
|18. Bournemouth
|29
|27
|19. Aston Villa
|28
|25
|20. Norwich City
|29
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|27
|58
|2. Real Madrid
|27
|56
|3. Sevilla
|27
|47
|4. Real Sociedad
|27
|46
|5. Getafe
|27
|46
|6. Atletico Madrid
|27
|45
|7. Valencia
|27
|42
|8. Villarreal
|27
|38
|9. Granada
|27
|38
|10. Athletic Bilbao
|27
|37
|11. Osasuna
|27
|34
|12. Real Betis
|27
|33
|13. Levante
|27
|33
|14. Deportivo Alaves
|27
|32
|15. Real Valladolid
|27
|29
|16. Eibar
|27
|27
|17. Celta de Vigo
|27
|26
|18. Mallorca
|27
|25
|19. Leganés
|27
|23
|20. Espanyol
|27
|20
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016