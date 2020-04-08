Koronavirüs'ten toplam vefat sayısı da 812 oldu

Bakan Koca, Türkiye’deki son corona virüsü vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de görülen güncel corona virüsü vakalarını ve yaşanan can kaybını açıkladı. Koca, bugünkü vaka sayısının 4 bin 117, vefat sayısının ise 87 olduğunu duyurdu. Böylece Türkiye'deki toplam vaka sayısı 38 bin 226, toplam vefat sayısı da 812 oldu.

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