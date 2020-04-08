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Koronavirüs'ten toplam vefat sayısı da 812 oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de görülen güncel corona virüsü vakalarını ve yaşanan can kaybını açıkladı. Koca bugün 87 kişinin öldüğünü açıkladı. Toplam ölü sayısı 812 oldu.
SAĞLIK 08.04.2020, 20:13 08.04.2020, 20:24 Murat Aydın
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Bakan Koca, Türkiye’deki son corona virüsü vaka sayısını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de görülen güncel corona virüsü vakalarını ve yaşanan can kaybını açıkladı. Koca, bugünkü vaka sayısının 4 bin 117, vefat sayısının ise 87 olduğunu duyurdu. Böylece Türkiye'deki toplam vaka sayısı 38 bin 226, toplam vefat sayısı da 812 oldu.
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