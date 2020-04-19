Koronavirüs'ten ölenlerin sayısı 2 bini geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de görülen güncel Koronavirüsü vakalarını ve yaşanan can kaybını açıkladı. Bugün 3 bin 977 yeni vakanın olduğunu ifade eden Koca, 127 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Böylece Türkiye'deki toplam vaka sayısı 86 bin 306, toplam vefat sayısıysa 2 bin 17 oldu.Türkiye’deki güncel Korona virüsü vaka sayıları açıklandı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, bugün 35 bin 344 testin yapıldığını duyurdu. 3 bin 977 yeni vakanın tespit edildiğini vurgulayan Koca, 127 kişininse Korona virüsüne yenik düştüğünü ifade etti.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 2 BİNİ AŞTI

Açıklanan son verilerin ardından Türkiye’deki toplam vaka sayısı 86 bin 306, toplam vefat sayısıysa 2 bin 17 oldu. Bakan Koca bugün bin 523 hastanın daha iyileştiğini duyurdu. Böylece toplam iyileşen kişi sayısı da 11 bin 976’ya yükselmiş oldu.

KORONAVİRÜSÜ NEDİR?

Koronavirüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları Korona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

KORONAVİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Koronavirüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor. MERS ve SARS gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı Koronavirüsleri olduğu biliniyor.

KORONA VİRÜSÜ NASIL YAYILIYOR?

Korona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor. Çinli bir virolog, virüsün kaynağının muhtemelen yarasalar olduğunu öne süren bir çalışma yayınladı.