Koronavirüs'ten günlük ölü sayısı 100'e geçti. Bakan Koca güncel rakamları açıkladı

Bilim Kurulu toplantısı sonrası bugünkü Koronavirüsü vaka sayılarını açıklayan Koca, "Bugün 4 bin 62 pozitif vakamız var, toplam vaka sayısı 65 bin 111'e ulaşmış oldu. Bugün vefat eden 107 vatandaşlarımızla birlikte can kaybı bin 403'ü buldu" dedi. Yoğun bakım doluluk oranlarını da açıklayan Koca, "Yoğun bakım doluluk oranı İstanbul'da yüzde 59,5. İstanbul'da bazı hastanelerimizde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 90 olan var mı var, ancak genel olarak yüzde 59,5'i geçmiyor" ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Soylu'nun istifasıyla ilgili de Koca, "Cuma günü yaşananlarla ilgili, benim farklı bir şey söylemem gerekmiyor. Cuma günü alınan karar, hükümetin aldığı bir karar. İçişleri Bakanı'yla birlikte mücadele arkadaşlığı yaptık. O günle ilgili de sayın Süleyman bey, kamuoyuna açıklamaları gerektiği şekilde yaptı" dedi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında Bilim Kurulu, video konferans yöntemiyle bir kez daha toplandı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulundu.

BAKAN KOCA VAKA SAYILARINI AÇIKLANDI

Koronavirüsle ilgili Türkiye’deki güncel verileri açıklayan Koca, “Bugün test sayımız 33 bin 70 oldu. Test sayısında bu hafta hedefimiz olan 30 bini aşmış olduk. 4 bin 62 pozitif vakamız var, toplam vaka sayısı 65 bin 111’e ulaşmış oldu. Bugün vefat eden 107 vatandaşlarımızla birlikte can kaybı bin 403’ü buldu. Toplam iyileşen kişi sayısı 4 bin 799’a yükseldi” dedi.

Türkiye ile dünyadaki verileri de karşılaştıran Koca, şu ifadeleri kullandı;

*Dünya genelinde İspanya ve İtalya, kendilerine has ayrı bir konumdadır, ABD ise hasta ve ölüm oranları bakımından kendi başında, tüm dünyadan ayrılmaktadır.

*Türkiye’de şu an vaka artışı söz konusu, ancak artış hızının artık düştüğünü söyleyebiliriz. Ölüm artış hızının da 5. hafta da başladığını söyleyebiliriz. Türkiye’nin durumu, dünyadan farklı seyrediyor.

*Hiçbir ülkede vaka sayısının artmasıyla birlikte, sağlık kuruluşlarında yatış, yoğun bakım ve cihaza bağlanan hastalarında bir azalış söz konusu değil. Vaka sayısı arttığı oranda, daha fazla oranda hastaneye yatış oranı artış gösterir. Hastanede yük artar, İtalya’da bunu gördük, Fransa ve İspanya’da hatta ABD’de bunu gördük.

KOCA: “SEYRİN NASIL OLACAĞINI BİZ BİLİYORUZ”

*Yatakların yetmediği, koridorlarda hastaların entübe edildiğini gördük. Vaka artmasına rağmen, yoğun bakım ve entübe edilen hasta sayısında bir stabilleşmeye girdiğimizi görüyorum. Bu nedenle, sosyal medyada çok yayılan 0.21 oranından bahsediliyor, çünkü Türkiye artık artış hızınına azaldığı, pik yapmaya gittiğini, bu pikle birlikte bir plato çizmeye girdiği için önümüzdeki günlerde göreceğiz.

*Ölüm oranları düştüğünde, bu tablonun farklılaştığını göreceğiz. Artık burada bir duraklama, stabilleşme dönemine, bir piki yakalama dönemine girdiğini görebiliriz.

*Tedbirlere sıkı uyarsak, yeni bir dalga yayılışı olmazsa, seyrin nasıl olacağını biz biliyoruz. Bu dönemde izolasyon, temas ve mesafe noktasında çok hassasiyet gösterelim.

TÜRKİYE'DE YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI

Hastanelerin durumuyla ilgili de açıklamalarda bulunan Koca, “İstanbul’da açılacak hastaneleri sahra hastanesi olarak görmüyoruz. Bu hastaneler daha sonra da kullanılacak. Hatta çok amaçlı hastane anlamında değerlendirilebilir. Daha sonraki süreçte, bulundukları yer nedeniyle sağlık turizmi içinde önemli bir yer oluşturacaklarına inanıyorum. Yoğun bakım doluluk oranı İstanbul’da yüzde 59,5. İstanbul’da bazı hastanelerimizde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 90 olan var mı var, ancak genel olarak yüzde 59,5’u geçmiyor” dedi.

MERAK EDİLEN ZAMANLAMA; NİSAN VE MAYIS AYI TEHLİKELİ Mİ?

Önümüzdeki ayların tehlike seviyesiyle ilgili de Koca, “Elimizdeki veriler, Nisan sonu Mayıs başında bir tehlikeli dönemin olacağını göstermiyor, ancak izolasyonun ve hareketliliğe dikkat edilmesi kaydıyla” ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA'DAN SÜLEYMAN SOYLU AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nın istifa kararına da değinen Koca, “Cuma günü yaşananlarla ilgili, benim farklı bir şey söylemem gerekmiyor. Cuma günü alınan karar, hükümetin aldığı bir karar. İçişleri Bakanı’yla birlikte mücadele arkadaşlığı yaptık. O günle ilgili de sayın Süleyman bey, kamuoyuna açıklamaları gerektiği şekilde yaptı” dedi.

İşte Koca’nın açıklamalarından satır başları;

*Tedbirden ödün vermeyen insanlarımızı kutluyorum. Koronavirüsüe karşı mücadelemiz, birlikteliğimiz olmuştur.

*Söz ve bilgi eğer onu taşıyacak bir mecra yoksa, tesirini gösteremez. Bunu doğrulukla, titizlikle yapan medyamıza teşekkür ediyorum. Halkımızın merak ettiği birçok şey sizin sorularınızla açıklığa kavuşuyor.

*Bir salgının aşamaları hakkında kesin ifadeler kullanılamaz. Şu ana kadar aldığımız bazı sonuçlar, Türkiye’nin en az kayıpla salgını aşacağına işaret ediyor.

*Bu işareti biz, tedbirlerin yüzde 100 olarak uygulanmadığı halde alıyoruz. Tedbirleri herkes uygulayabilse, umuttan daha güçlü kelimeleri seçeceğiz. Kurallara uyalım, sonuçlara odaklanalım. Tedbir yüzde 100’e yaklaştıkça, uğraşılacak tek sorun eldeki vakalardır.

“VAKALAR TÜM DÜNYADA ARTIYOR BİZDE DÜŞÜŞE GEÇTİ”

*Vakaların sayısı tüm dünyada artıyor. Yöntemlerde benzerlik olsa da, her ülke kendi mücadelesi kendi şartları durumuna göre veriyor.

*Türkiye’de ise tespit edilen her olay, sizin gözünüzün önündedir. Kötü olaylar ise kısmen gözünüzün önündedir. ABD’de 11, İspanya’da 9, Çin’de 7. haftada en çok görülen vaka sayısına ulaşıldı. Türkiye’de ise en çok vaka sayısına ulaşılması 4. haftada gerçekleşti. Türkiye’de vaka artışı düşüşe geçti.

*Virüsün yayılma gücüne karşı, şu anki şartlarda yayılma hızını kontrol altına almaya başlamış bulunmaktayız.

“FİLYASYON YÖNTEMİNİ UYGULADIK”

*Filyasyon bildiğiniz gibi, bulaşıcı bir hastalıkla ilgili temas zincirinin taranması işlemidir. Vaka artış hızının erkenden düşüşe geçmesini biz bununla sağladık. Filyasyon yöntemini bizim uyguladığımız şekilde uygulayan, başka bir ülke olmazdı.

*11 Mart’tan itibaren biz her vakada biz filyasyon yöntemini uyguladık. Pozitif çıkan her hastanın temas ettiği kişilere ulaşıp onları taramaya çalıştık. Bunun ne kadar titizlik gerektiren bir süreç olduğunu anlamak zordur.

“BİZ NOKTA ATIŞI YAPIYORUZ”

*Filyasyon sürecinde kişilere ulaşılıyor, temas edenler taranıyor ve işlem başlıyor. Zaman zaman neden herkese test yapılmıyor eleştirileri oluyordu. Genel bir tarama akılcı değil, filyasyon uygulaması soruya güçlü bir cevap getiriyor. Biz nokta atışı yaparak ilerliyoruz.

*Hastalığın bulaşma ihtimali yüksek olan kişileri bulmaya odaklanıyoruz. Diğer ülkelerle kıyaslama yaparak başarı vurgulaması yapmak insancıl gelmiyor. Yaygın temas taraması ve sıkı takip, salgının önünü kesmenin önemi burada.

ÖLÜM ARTIŞ HIZINDAKİ YAVAŞLAMA 5. HAFTADA BAŞLADI

*Türkiye’de ölüm artış hızındaki yavaşlama 5. haftada gerçekleşmiştir, ölüm artış hızını en erken yakalayan ülkedir. Ölüm artış hızının yavaşlaması, mücadelede doğru yolda olduğumuzun somut işaretidir. Bu sonuçların Türkiye’de alınması, pek çok ülkede görülmemesi tesadüfi değildir. En yaygın şekilde filyasyon yapan Türkiye’dir.

“261 BİN KİŞİ TESPİT ETTİK”

*Bugüne kadar tanı koyan hastaların temas zincirindeki 261 bin kişi tespit ettik. Bunların yüzde 95,8’ine ulaştık ve takibini yaptık. 251 bin 28’dir, toplam takibi yapılan kişi sayısı. Her doğrulanmış vakaya, ortalama 4,5 kişi temas etmiştir.

*Hastanın çok detaylı bir hikayesini alıyoruz, kimlerle görüştüğünü, aile bireyleri ve iş yeri arkadaşlarıyla temas halinde olduğu kişilerle bilgileri toplunuyor. Bu kişiler de otomatik olarak, filyasyon ekibinin sistemine düşüyor. Bu noktadan itibaren ekiplerimiz harekete geçiyor.

*Bugüne kadar bahsettiğim ekip kimlerdir? Biri doktor, sağlık memuru ve yardımcı personel olmak üzere 3 kişiden oluşan ekiplerdir. Vakanın hikayesinin alınır alınmaz harekete geçiyorlar ve listelenmiş kişileri 48 saat gibi bir zamanda tarıyorlar.

KORONAVİRÜS'TEN EN ÇOK ETKİLENEN İL ZONGULDAK

*Filyasyon ekibi, doğrudan tanı konulmuş kişilere ulaşmaktadırlar. Her yeni vakada hastalığa karşı ağ yeniden kurulmaktadır. Erken tanılarla, hem yayılma önlenmekte hem de risk grubunda olanların hayatı kurtarılmaktadır.

*Filyasyon çalışması 81 ilimizde yapılmaktadır ve temaslı takibin yapıldığı en yüksek il Zonguldak, en düşük il ise Şanlıurfa’dır. İstanbul’da bin 200 filyasyon ekibi görev yapmaktadır, Türkiye genelinde ise 4 bin 600’dür.

“İNSANA GÜVEN VERECEK BİR İŞLEME SAHİP”

*Bu mücadelenin şu aşamada, henüz bilmediğiniz, adını duymadığınız kahramanları daha vardır. Filyasyon çalışmalarının bir kısmı aile hekimlerimiz tarafından yürütülüyor. Sürecin en başından itibaren takip aile hekimlerimize verilmiştir. Belirtinin ortaya çıkıp çıkmadığı aile hekimi tarafından takip edilmektedir.

*Sahip olduğumuz büyük veri kaynağı, aile hekimlerimizle kurduğumuz bu sistemdir. Koronavirüsle mücadelemiz mahalleye, sokağa, apartmana kadar uzanmıştır. Filyasyon sağlam bir veri kaynağına ihtiyaç duyar ve bu kaynağı oluşturur. Her sağlam veri, virüse karşı bir silahtır. Bu verilerin işlendiği sistem konusunda bakanlığımız, insanlara güven verecek bir işleme sahiptir.

*Bu ülkenin Sağlık Bakanlığı, küçük bir hastanemizde hastamızın günde kaç kez ateşinin ölçüldüğü bilgisine sahiptir. Koronavirüsle mücadelemizde çok iyi organize olmuş kişiler tarafından yürütüldüğünü bilin. 1 milyondan aşkın profesyonel bir ordumuz olduğunu bilin. Bütün bu çabanın size yüklediği sorumluluğu bir an bile unutmayın, tedbirlerden ödün vermeyin.

*Vaka tespitinde, hasta tedavisinde, yoğun bakım tedavisinde başarılıyız. Mücadelede üstün güç biziz. Bizi sonuca götürecek kural açık, hareketi azalt, izolasyonu artır.

KORONAVİRÜSLE İLGİLİ AŞI AÇIKLAMASI

*Aşıyla ilgili yoğun bir çalışma yapılıyor. Çin’de de çalışmalar başladı. Aşının insanlara kullanılabilme döneminin çok erken olacağına inanmıyoruz. 4-6 aydan önce kullanılacağına bilim kurulundaki arkadaşlarımız inanmıyor.

*Türkiye’de bu konuda yoğun bir çalışma içinde. Çalışma yapan tüm bilimlerimizi de bu konuda destekliyoruz. Üç merkez, ilk aşama olarak virüsü izole etmişti, çalışmalar devam edecek. Gelişmeler olduğu müddetçe de açıklayacağız.

AŞI İÇİN İŞBİRLİĞİ TEKLİFLERİ OLDU

*Aşı çalışmalarında işbirliği teklifinde bulunanlar oldu. Ama biz klinik uygulama noktasında kendi çalışmalarımızı önemli gördüğümüzü ifade ettik.

*Türkiye’de tedavide, özellikle farklı bir yaklaşım içindeyiz. Yaptıklarımızı bütün dünyaya, bütün üniversitelerin yayın yapmasına özellikle teşvik ediyoruz.

"ÇİNDEN GELEN 1 MİLYON KUTUYA YAKIN İLACI STOKLADIK"

*Bir milyon kutuya yakın ilacı baştan stokladık, Çin’den getirilen bu ilacı bu yöntemlerle kullanan bizden başka ülke yok. ABD’de ya da başka ülkelerde daha ciddi vakalara uygulandığı ama fayda vermediğini biliyoruz.

*Biz biliyoruz ki, vakaların erken dönemde cihaza bağlanmasının, entübe edilmesinin süreci uzattığının, ilaç tedavisi ve hızlı akımlı oksijenin verilmesinden de çok fayda gördüklerini ve hastaların entübe edilmesinin geciktirilmesinin faydalı olmasını gördük. Arkadaşlarımızın yayın yapmasını ve bütün dünyaya bunu anlatmasını istiyoruz.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIKLAMASI

*Bilim Kurulunun her zaman üzerinde durduğu, izolasyonun artırılması ve hareketliliğin düşürülmesi yönünde tavsiyeleri oldu. Her türlü yaklaşım, bilim kurulunun talep ettiği bir durum.

*Yasağın sonuçlarıyla ilgili biz bütün rakamları, şeffaf bir şekilde her gün sizlere aktarıyoruz. Hepimiz önümüzdeki dönemde sokağa çıkma yasağının ardından yaşanabilecek durumların gelişimini göreceğiz.

*Hafta sonu sokağa çıkma yasağının olması pozitif etkiliyor olacak. Bu hafta sonu için yasak yeniden devreye girmiş olacak.

RAMAZAN BAYRAMI AÇIKLAMASI

*Ramazan Bayramına kadar süreçle ilgili bir tahminde bulunabiliriz ama kesin değil. Biz artık bu dönemde, bir haftada görülen en yüksek vaka sayısı dönemine ulaştık, artış hızının artık azaldığını biliyoruz. Önümüzdeki dönemde pik ve pilato çizme dönemini bekliyoruz.

*Arada yeniden bir dalga girmezse, önümüzdeki dönemi beklediğimiz şekilde, dünyada geliştiği şekilde görmemiz mümkün olabilir. Önümüzdeki bir iki haftanın önemli olduğunu, yeni bir dalgalanmanın olmadığı müddetçe piki önümüzdeki süreçte yakalayabileceğimizi düşünüyorum.

VİRÜS İZOLE EDİLDİ Mİ?

*Virüs izole edildi, mutasyona uğrayıp uğramadığı belli olmuş olur ve açıklamış oluruz. Yüzde 60 oranında herkesin bu virüsü taşıyacağıyla ilgili bu bir değerlendirme.

*Vakaların erken dönemde tespit eden ve filyasyonu önleyen ve devamında sağlık kuruluşlarında takip etme ve tedavi etme imkanlarını oluşturan, güçlü sağlık çalışanlarımızla tedaviyi sürdürüyor olmamız ve Avrupa’nın düşmüş olduğu duruma düşmememiz konusunu vurguluyoruz.

MASKELERİN DAĞITILMASI

*Maske konusuyla ilgili de TEB’le görüşmemizle ilgili, bakanlığımızın katkısının olacağını ifade etmiştik. Bugüne kadar sağlık kuruluşları olarak eczacılar, sağlık kuruluşları olarak görülmezdi. Eczacıları 7-8 ay önce birincil sağlık kuruluşu olarak tanımladık.

*Şu ana 20 milyon yakın kişiye mesaj gönderdik maskeyle ilgili, perşembe itibariyle 39 milyon kişiye mesaj gönderilmiş olacak. Vatandaşımız cep telefonuna kod geldiğinde, herhangi bir eczaneye gidip maskesini alıyor olacak.

*Semptomu olan cezaevinden çıkacak kişileri hastaneye alıyoruz. Cezaevinden tahliye edileceklerle ilgili bir çalışmamız var.

FİLYASYON NEDİR?

Filyasyon, herhangi bir bulaşıcı hastalığın hangi sebeplerden ötürü kaynaklandığının tespit edilmesi işlemine verilen isimdir. Başka bir deyişle kaynak arama çalışmasıdır. Bu çalışmalar neticesinde tehlikenin hala devam edip etmediği ve başka insanların risk altında olup olmadığı gibi önemli bilgiler elde edilebilmektedir.