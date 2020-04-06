Koronavirüs'ten can kaybı her geçen gün artıyor

Sağlık Bakanı Koca’nın açıkladığı yeni vaka ve ölümlere göre Türkiye’de şimdiye kadar 649 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı ise 30 bin 217 oldu.

Koca ayrıca bin 415 kişinin yoğun bakımda olduğunu, 966 hastanın ise entübe durumda bulunduğunu söyledi.

Açıklanan verilerde ayrıca bugün 284 hastanın tedavi edilerek taburcu edildiği belirtilirken toplamda bin 326 hastanın tedavi edildiği açıklandı.

Bugün 20 binden fazla test yapılırken corona virüsü bulaşan kişileri tespit etmek için yapılan test sayısı ise toplamda 200 bini aşarak 202 bin 845 oldu.

“EVDE KALALIM”

Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

*Günlük test sayımız yakında 30.000'i bulacak. İyileşen hasta sayımızdaki artış hızı devam ediyor. Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor.

*Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım.