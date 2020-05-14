Koronavirüs'te Türkiye'nin 14 Mayıs 2020 tablosu: 55 ölü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki güncel corona verilerini açıkladı. Bugün bin 635 yeni vakanın tespit edildiğini vurgulayan Koca, virüs nedeniyle 55 kişinin ise hayatını kaybettiğini duyurdu.

Türkiye’deki güncel corona verileri açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sosyal medya hesabından paylaştığı verilere göre bugün 34 bin 821 test yapıldı.

VEFAT SAYISI 4 BİNİ GEÇTİ

Tabloya göre bugün bin 635 yeni vaka tespit edilirken 55 kişi ise hayatını kaybetti. Açıklanan bu verilerin ardından Türkiye’deki toplam vaka sayısı 144 bin 749’a, toplam vefat sayısı ise 4 bin 7’ye yükseldi.

Bugün açıklanan verilere göre 2 bin 315 kişi ise sağlığına kavuştu. Böylece toplam iyileşen kişi sayısı 104 bin 30’a yükselmiş oldu. Yoğun bakımda olan kişi sayısı da 963 olarak açıklandı.

DÜNE GÖRE VAKA VE VEFAT SAYISI DÜŞTÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı güncel tabloya göre vaka ve vefat sayısında düne göre düşüş gözlemlendi. Dün bin 639 vaka tespit edilirken bugün vaka sayısı bin 635 olarak açıklandı. Vefat sayısı da 58’de 55’e geriledi.