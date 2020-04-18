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Koronavirüs salgınında İstanbul'u geçti

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 30 büyükşehirle birlikte, corona virüsü tedbirleri kapsamına alınan Zonguldak alarm veriyor. 596 bin nüfuslu kent, Corona kaynaklı ölümlerde İstanbul'u geride bırakarak nüfusa oranla en çok ölümün görüldüğü il oldu.

SAĞLIK 18.04.2020, 16:59 18.04.2020, 18:19 Murat Aydın
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Koronavirüs salgınında İstanbul'u geçti

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 30 büyükşehirle birlikte, corona virüsü tedbirleri kapsamına alınan Zonguldak alarm veriyor. 596 bin nüfuslu kent, corona kaynaklı ölümlerde İstanbul'u geride bırakarak nüfusa oranla en çok ölümün görüldüğü il oldu. SÖZCÜ'nün haberine göre, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, vaka yoğunluğu bakımından da 6. sırada olan kent için sürekli sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi ve kente özel ekonomik paket açıklanması gerektiğini ifade etti.

Corona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında 30 büyükşehrin yanı sıra, 596 bin nüfuslu Zonguldak’ta da hem hafta sonları sokağa çıkma yasağı, hem de şehre araç ve yaya giriş çıkış yasağı uygulanıyor.

ÖLÜM ORANINDA BİRİNCİ VAKA ORANINDA ALTINCI SIRADA

81 il içinde nüfusa göre en çok vaka ve ölüm olayının yaşandığı yer olan Zonguldak, corona ölümlerinde ilk 10 il arasında 1. sırada ve İstanbul’u da geçti.

Vaka yoğunluğu bakımından da İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Sakarya'nın ardından 6. sırada bulunuyor.

KENTİN YÜZDE 60’I AKCİĞER HASTASI

1,5 kilometre karelik alanda kömür tozu püskürten 7 termik santral nedeniyle şehirde yaşayanların yüzde 60’ı akciğerler hastalıklarına yakalandı.

Corona virüsü, solunum yolu rahatsızlığı olanları daha çabuk etkileyip yayıldığı için nüfusuna oranla corona ölüm sayısında 10 il arasında birinci sırada bulunuyor.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz. Foto: Sözcü

SON 10 YILDA ÖLÜM ORANI YÜZDE 87 ARTTI

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, şehirdeki durumu SÖZCÜ’ye şöyle anlattı:

* Demografik yapısı, büyükşehirlere olan coğrafi yakınlığının yanı sıra halkın önemli bir kısmında solunum yolu rahatsızlığı var.

* Hiç bir ilde bu kadar risk grubu yok. 1,5 km karelik bölge içinde 3104.68 MW gücünde 7 adet termik santral ünitesi bulunuyor. Bu santraller yıllarca baca filtresiz çalıştı ve sağlığa zarar verdi.

Yılların tahribatı bu salgında kendini gösterdi. Kanser nedeniyle ölen kişi sayısı son 10 yılda yüzde 54, solunum yolu ölümlerinde ise yüzde 87 artış var.

* Hastanelerde Çocuk Onkoloji Servisleri açıldı. Zonguldak coğrafi olarak büyük şehirlere yakın. TTK’nın küçültülmesiyle oluşan işsizliğin de etkisiyle, Zonguldaklının bir ayağı büyükşehirlerde…

* İnsan trafiği nedeniyle taşıyıcı ve risk artıyor. Salgına karşı ülkenin en korunmasız şehrinde, grizudan sonra şimdi de virüs öldürüyor. Sürekli sokağa çıkma yasağı ilan edilmeli ve bu ile özel ekonomik paket açıklanmalı.

Kaynak: SÖZCÜ
#Zonguldak #coronavirüs #koronavirüs #Covid19
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