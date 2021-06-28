Koronavirüs'le ilgili İl il haftalık vaka sayısı açıklandı! Bakan Koca’dan önemli mesaj

Koronavirüs (Covid-19) Güncel verilerine göre, haftalık vaka sayısı İstanbul’da 51.27’den 54.30’a, İzmir’de 25.99’dan 27.40’a yükseldi. Vaka sayıları Ankara’da ise 93.11’den 83.64’e düştü. İl il haftalık vaka sayısını gösteren haritanın güncel hali paylaşıldı. Bakan Koca, "Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da bu durum normalleşmeye engel değil. Aşı, endişesiz günlere dönüşün olmazsa olmazıdır. Aşımızı yaptıralım" derken, İstanbul ve İzmir'de haftalık vaka sayılarında yükseliş olduğu görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, il il 100 bin nüfusa karşılık gelen toplam vaka sayısını gösteren haritanın güncel halini paylaştı.

“AŞIMIZI YAPTIRALIM…”

Bakan Koca, paylaşımında “Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da bu durum normalleşmeye engel değil. Aşı, endişesiz günlere dönüşün olmazsa olmazıdır. Aşımızı yaptıralım” mesajına yer verdi.

İSTANBUL VE İZMİR’DE YÜKSELİŞ VAR

Güncel tabloya göre, haftalık vaka sayısı İstanbul’da 51.27’den 54.30’a, İzmir’de 25.99’dan 27.40’a yükseldi. Vaka sayıları Ankara’da ise 93.11’den 83.64’e düştü.

Verilere göre en az vaka Osmaniye, Adıyaman, Hatay, Adana ve Edirne’de görüldü. Haftalık verilere göre Ağrı, Eskişehir, Kütahya, Bitlis ve Rize en çok vaka görülen iller oldu.

VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER

Bakan Koca, son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illeri de duyurdu. Koca’nın açıklamasına göre, vaka sayıları en çok Bolu, Kastamonu, Muş, Yozgat, Tokat, Erzincan, Kırşehir, Kars, Hakkari ve Kütahya’da azaldı.

Koca, açıklamasında “Vaka sayılarının azalması normalleşme cesaretimizi artırıyor. Aşı ile endişeden kurtulacağız. Aşımızı yaptıralım” ifadelerini kullandı.

İL İL VAKA SAYILARI

Adana: 9,61

Adıyaman: 6,96

Afyon: 41,52

Ağrı: 136,52

Aksaray: 30,73

Amasya: 28,61

Ankara: 83,64

Antalya: 32,96

Ardahan: 72,79

Artvin: 59,00

Aydın: 14,57

Balıkesir: 34,91

Bartın: 44,23

Batman: 37,08

Bayburt: 43,95

Bilecik: 46,64

Bingöl: 35,14

Bitlis: 96,58

Bolu: 74,65

Burdur: 46,05

Bursa: 43,14

Çanakkale: 26,41

Çankırı: 45,21

Çorum: 68,85

Denizli: 51,01

Diyarbakır: 55,34

Düzce: 57,12

Edirne: 11,28

Elazığ: 43,20

Erzincan: 52,89

Erzurum: 95,22

Eskişehir: 112,85

Gaziantep: 25,08

Giresun: 31,87

Gümüşhane: 67,04

Hakkari: 54,90

Hatay: 6,99

Iğdır: 17,39

Isparta: 69,04

İstanbul: 54,30

İzmir: 27,40

Kahramanmaraş: 14,55

Karabük: 33,66

Karaman: 26,68

Kars: 67,39

Kastamonu: 47,82

Kayseri: 74,50

Kırıkkale: 89,70

Kırklareli: 31,79

Kırşehir: 65,83

Kilis: 14,01

Kocaeli: 51,97

Konya: 46,44

Kütahya: 102,48

Malatya: 43,29

Manisa: 30,75

Mardin: 48,55

Mersin: 18,30

Muğla: 21,48

Muş: 37,46

Nevşehir: 40,66

Niğde: 41,15

Ordu: 42,95

Osmaniye: 4,92

Rize: 95,54

Sakarya: 63,78

Samsun: 34,36

Siirt: 50,44

Sinop: 20,33

Sivas: 78,32

Şanlıurfa: 25,53

Şırnak: 26,78

Tekirdağ: 37,74

Tokat: 56,87

Trabzon: 54,44

Tunceli: 22,77

Uşak: 32,21

Van: 65,25

Yalova: 52,89

Yozgat: 42,23

Zonguldak: 55,99

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 19 – 25 Haziran tablosu.

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 12 – 18 Haziran tablosu.