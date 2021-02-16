Koronavirüs Doğu Karadeniz'e saldırdı!
Tüm dünyada dalga dalga yayılan ve binlerce kişinin ölümüne yol açan Covid-19 virüsü Türkiye'de de hızlı bir şekilde yayılmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan haritaya göre vaka yoğunluğunun Orta ve Doğu Karadeniz illerinden Trabzon, Rize, Ordu, Giresun, Samsun ve Tokat'ta daha fazla olduğu görüldü.
Tüm dünyada dalga dalga yayılan ve binlerce kişinin ölümüne yol açan Covid-19 virüsü Türkiye'de de hızlı bir şekilde yayılmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan haritaya göre vaka yoğunluğunun Orta ve Doğu Karadeniz illerinden Trabzon, Rize, Ordu, Giresun, Samsun ve Tokat'ta daha fazla olduğu görüldü.
İL İL VAKA SAYISI YAYINLANDI
Paylaşılan 8-14 Şubat 2021 haftasının vaka sayısına göre, her 100 bin kişide İstanbul'da 60.19, Ankara'da 35.49 vaka tespit edildi.
Tabloya göre Trabzon'da 228.02, Rize'de 202.44, Ordu'da 194.42, Giresun'da 184.34, Samsun'da 171.29, Tokat'ta 118.52 vaka tespit edildi.
Haftalık tabloda dikkat çeken diğer iller ise Osmaniye, Karaman ve Adıyaman oldu. Haftalık ortalama Osmaniye'de 139.81, Karaman'da 103.16, Adıyaman'da ise 100.55 vaka tespit edildi.
“YERİNDE KARAR DÖNEMİNDEYİZ”
“Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz” diyen Koca, yerinde karar döneminde olunduğunu ifade etti.
Öte yandan, vaka sayılarının Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 bilgilendirme sayfası olan ‘covid19.saglik.gov.tr' adresinden canlı yayınlandığı aktarıldı.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016