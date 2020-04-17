Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor... 1 Haftalık sokağa çıkma yasağı olabilir mi?

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün (17 Nisan) saat 14.00’te video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantıda alınan kararları saat 16.00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması ile duyuracak. Toplantıda son durumun değerlendirileceği, ve sokağa çıkma yasağı üzerinde hafta sonu değil süreklilik olabileceği konoşuluyor. Sokağa çıkma yasağının önömüzdeki hafta boyunca olabileceği veya 23 Nisan Perşembe günü başlayıp hafta sonuyli birlikte 4 gün yapılabileceği kararı üzerinde durulduğu Bilim Kurulu'na gelen teklifler earasında olduğu iddia ediliyor.