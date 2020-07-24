Koronavirüs bazı illerde artıyor

Batman, Adana, Kayseri, Erzurum" ifadelerini kullandı.

Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta görülen corona virüsüyle ilgili güncel verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştı. Bugün 43 bin 343 test yapılırken 913 yeni vaka tespit edildi.

18 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Corona nedeniyle bugün 18 kişi hayatını kaybederken, Türkiye’deki toplam vaka sayısı 223 bin 315’e, toplam vefat sayısı da 5 bin 563’e yükseldi. Paylaşılan güncel verilere göre bin 151 kişi daha virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Böylece toplam iyileşen kişi sayısı da 206 bin 365’e çıktı.

SON 3 GÜNDE VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN İLLER

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İyileşen sayımız vaka sayısından 238 fazla. 1 Hazirandan bugüne COVID-19 sebebiyle kaybettiğimiz 1.043 hasta içinde 65 yaşından küçük olanların sayısı 136. Son 3 gün vaka sayısı en çok artan iller: Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri, Erzurum” ifadelerini kullandı.