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Koronavirüs Alışveriş ya da Kargo Paketlerinden Bulaşır mı?

Koronavirüs salgını sürecinde herkesin aklındaki sorulardan biri de alışveriş için kullanılan poşetlerden, paketli gıdalardan ya da kargo paketlerinden bulaş riski taşıyıp taşımadığı… Uzm. Dr. M. Kadir Göktürk, bu çerçevede alınması gereken önlemlere dair önemli bilgiler veriyor.

SAĞLIK 14.04.2020, 10:11 Murat Aydın
Koronavirüs Alışveriş ya da Kargo Paketlerinden Bulaşır mı?

Koronavirüs salgını sürecinde herkesin aklındaki sorulardan biri de alışveriş için kullanılan poşetlerden, paketli gıdalardan ya da kargo paketlerinden bulaş riski taşıyıp taşımadığı… Riskin ancak kirli ellerle buruna, ağza ve göze dokunulduğunda olduğunu belirten Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı, Uzm. Dr. M. Kadir Göktürk, bu çerçevede alınması gereken önlemlere dair önemli bilgiler veriyor.

Koronavirüs salgını sürecinde sosyal izolasyonun getirisi olarak online alışveriş de sürekli artış gösteriyor. Ancak eve gelen alışveriş ve kargo paketleri ile marketten alınan paketli ürünlerin hijyeni de herkesin kafasında soru işaretleri yaratıyor.  Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı, Uzm. Dr. M. Kadir Göktürk, bu dönemde hem online hem marketlerden yapılan alışverişlerde ve bu ürünlerin tüketiciye teslim sürecinde hijyen ve dezenfeksiyon kurallarına dikkat edilmezse insandan insana bulaş riski taşıyabileceğini hatırlatarak alınması gereken önlemlere dair bilgiler veriyor.

Virüsün canlı kalma süresi bulaştığı malzemeye göre değişkenlik gösteriyor

Uzm. Dr. Göktürk, koronavirüsün canlı kalma süresinin, damlacık yoluyla dış ortamda bulaştığı malzemenin türüne, ortamın nem ve ısısına göre canlı kalma süresinin değişiklik gösterdiğinin altını çiziyor. Güncel açıklamalara göre plastik yüzeylerde 5 gün, cam yüzeylerde 4 gün, kağıt yüzeylerde 4-5 gün, ahşap yüzeylerde 4 gün, çelik yüzeylerde 48 saat, alüminyum yüzeylerde 2-8 saat, plastik eldivenler üzerinde ise 8 saat canlılığını koruduğunu belirten Uzm. Dr. Göktürk, kişisel hijyen kadar temas ettiğimiz yüzeylerin dezenfeksiyonunun da büyük önem taşıdığını hatırlatıyor.

Eve getirdiğiniz paketleri sabunlu bezle silin

Bulaşmanın önüne geçme hedefiyle artık neredeyse her mekanda hijyen için alkol bazlı el dezenfektanları bulunuyor. Aynı şekilde market, bakkal gibi alanlarda da sosyal mesafe ve insanların belirli sayıda bu alanlara alınması da önem arz ediyor. Bu tip mekanlarda sıra beklerken ya da reyonlardan ürün alırken sosyal mesafe kuralına mutlaka uyulması, aynı raftan aynı anda alışveriş yapılmaması gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Göktürk, alınması gereken diğer önlemleri ise şöyle anlatıyor: “Alışveriş için kullanılan torba ve poşetlerin eve girer girmez hiçbir yere temas etmeden mutfak, balkon gibi bir alanda ayrı bir köşeye konulması gerekiyor. Eve getirdiğimiz ya da kargoyla gelen paketlerle temas ettikten sonra mutlaka ellerin sabun ve suyla yıkanması gerekiyor. Risk ancak kirli eller ile buruna, ağza ve göze dokunulduğunda olur ve bulaşma da bu yolladır. Yoksa hangi yüzeyde yapışmış olursa olsun bu yüzeylerden solumayla bulaşma olmaz. Yine de alınan malzemelerin silinebilir pakette olanların sabunlu bez veya dezenfektanla silinmesi de temasla bulaşma riskine karşı iyi bir önlem olacaktır. Ayrıca mümkünse paketleri eldiven kullanarak temizlemek ve işimiz bittikten sonra eldivenleri bir poşet içerisine koyarak ayrı bir şekilde çöpe atmak ve ellerimizi sabunlu suyla tekrar yıkamak gerekiyor.”

Sebze ve meyveleri sirkeli suda bekletebilirsiniz

Paketsiz sebze, meyve gibi alışverişler sonrası malzemeleri suyla yıkamanın ve sirkeli suda bir süre bekletmenin de faydalı olacağını söyleyen Uzm. Dr. M. Kadir Göktürk, ayrıca bu dönemde evde yemek yapmanın ve besinleri taze tüketmenin hem hijyen hem de sağlıklı beslenmeyi kontrol edebilmek açısından önemli olduğunun altını çiziyor.

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