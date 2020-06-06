Koronavirüs 6 Haziran verileri açıklandı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki güncel Koronavirüs verilerini açıkladı. Son 24 saatte 21 kişi hayatını kaybederken 878 yeni vaka görüldü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki güncel Koronavirüs verilerini açıkladı. Son 24 saatte 21 kişi hayatını kaybederken 878 yeni vaka görüldü. Toplam vakaların yüzde 80'inin iyileştiğini belirten Bakan Koca, 81 ilde korona sebebiyle dün yatan hasta sayısının 41 olduğunu ifade etti.
Bakan Koca’nın açıkladığı güncel korona verilerine göre, son 24 saatte 35 bin 846 test yapıldı.
Bugün 21 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 4 bin 669’a yükseldi. Son 24 saatte tespit edilen 878 vakayla birlikte toplam vaka sayısı da 169 bin 218’e çıktı.
Yine bugün iyileşen bin 922 hastayla beraber toplam sağlığına kavuşan kişi sayısı 135 bin 322 oldu.
Ayrıca, toplam yoğun bakım hasta sayısının 591, toplam entübe hasta sayısının da 264 olduğu belirtildi.
“DÜN YATAN HASTA SAYISI 41”
Verileri Twitter hesabından paylaşan Bakan Koca, toplam vakaların yüzde 80’inin iyileştiğini ifade etti.
Pozitif tanı konan hastaların büyük kısmının hastalığı belirtisiz ve evde geçirdiğini kaydeden Bakan Koca, 81 ilde korona nedeniyle dün yatan hasta sayısının 41 olduğunu duyurdu.
DÜN 18 KİŞİ VEFAT ETMİŞTİ
Dün ise korona nedeniyle 18 kişi yaşamını yitirmiş, 930 yeni vaka tespit edilmişti.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016