Koronavirüs 20 Haziran Türkiye tablosu: Kaç vaka var, ölüm sayısı nedir?

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 8 milyon 685 bini, can kaybı 459 bini aştı, iyileşenlerin sayısı ise 4 milyon 600 bine yaklaştı. En çok can kaybının yaşandığı ülke olan ABD'de vaka sayısı 2 milyon 264 bin 862’ye yükselirken can kaybı 120 bin 707'ye ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 931 bini aştı. Vaka sayısının hızla artmaya başladığı Florida eyaletinin, ülkede salgının yeni merkezi olabileceği uyarısında bulunuldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da durum değerlendirmesi ile birlikte 20 Haziran 2020 vaka ve ölüm sayısını açıkladı. İşte, 20 Haziran Corona Virüs Türkiye son durum tablosu...

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 8 milyon 515 bini, can kaybı 453 bini aştı, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 500 bine yaklaştı.

ABD'de vaka sayısı 2 milyon 247 bine yükselirken can kaybı 120 bin 256'ya ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 920 bini geçti.



Salgından en fazla etkilenen ikinci ülke Brezilya'da vaka sayısı 965 bin 512'ye, can kaybı 46 bin 842'ye çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 503 bin 507 olarak açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 1248 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 186 bin 493, can kaybı 4 bin 927 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, "Vaka sayımızın arttığı illerden bazılarında yoğun bakım hasta sayıları: Diyarbakır'da 30, Kayseri'de 41, Batman'da 22, Bursa'da 46." ifadelerini kullandı.

Son 24 saatte 1312 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 158 bin 828 oldu.