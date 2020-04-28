Korona virüsü vaka ve vefat sayısı açıklandı
Türkiye'deki güncel corona virüsü vakaları ve yaşanan can kaybı açıklandı. Bugün 2 bin 392 yeni vakanın tespit edildiğini ifade eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 92 kişinin de hayatını kaybettiğini belirtti.
Türkiye'deki güncel corona virüsü vakaları ve yaşanan can kaybı açıklandı. Bugün 2 bin 392 yeni vakanın tespit edildiğini ifade eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 92 kişinin de hayatını kaybettiğini belirtti. Böylece Türkiye'deki toplam vaka sayısı 114 bin 653'e toplam vefat sayısı ise 2 bin 992'ye yükseldi. Öte yandan bugün açıklanan verilere göre 5 bin 18 kişi de corona virüsünü yenerek sağlığına kavuştu.
Türkiye’nin günlük corona virüsü tablosu açıklandı. Açıklanan son verilere göre bugün 29 bin 230 test yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sosyal medya hesabından paylaştığı verilere göre bugün 2 bin 392 yeni vaka tespit edildi.
VEFAT SAYISI 3 BİNE YAKLAŞTI
Tabloda yer alan bilgilere göre bugün hayatını kaybeden kişi sayısı ise 92 oldu. Açıklanan bu verilerin ardından Türkiye’deki toplam vaka sayısı 114 bin 653’e toplam vefat sayısı ise 2 bin 992’ye yükseldi.
İYİLEŞEN HASTA SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ
Öte yandan corona virüsünde iyileşen kişi sayısı da her geçen gün artıyor. Bugünkü verilere göre 5 bin 18 kişi daha corona virüsünü yenerek sağlığına kavuştu. İlk vakası 11 Mart’ta görülen corona virüsünde şimdiye kadar iyileşen kişi sayısıysa 38 bin 809’ya yükseldi.
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
|İmsak
|04:22
|Güneş
|05:59
|Öğle
|13:07
|İkindi
|16:56
|Akşam
|20:04
|Yatsı
|21:35
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|26
|53
|2. Başakşehir
|26
|53
|3. Galatasaray
|26
|50
|4. Sivasspor
|26
|49
|5. Beşiktaş
|26
|44
|6. Alanyaspor
|26
|43
|7. Fenerbahçe
|26
|40
|8. Göztepe
|26
|37
|9. Gaziantep FK
|26
|32
|10. Denizlispor
|26
|31
|11. Antalyaspor
|26
|30
|12. Gençlerbirliği
|26
|28
|13. Kasımpaşa
|26
|26
|14. Konyaspor
|26
|26
|15. Malatyaspor
|26
|25
|16. Çaykur Rizespor
|26
|25
|17. Ankaragücü
|26
|23
|18. Kayserispor
|26
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|28
|53
|2. Erzurum BB
|28
|47
|3. Bursaspor
|28
|46
|4. Adana Demirspor
|28
|45
|5. Akhisar Bld.Spor
|28
|45
|6. Fatih Karagümrük
|28
|43
|7. Altay
|28
|43
|8. Ümraniye
|28
|40
|9. Giresunspor
|27
|38
|10. Keçiörengücü
|28
|35
|11. Balıkesirspor
|28
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. İstanbulspor
|27
|33
|14. Altınordu
|28
|31
|15. Boluspor
|28
|25
|16. Osmanlıspor
|28
|24
|17. Adanaspor
|28
|20
|18. Eskişehirspor
|28
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|29
|82
|2. Man City
|28
|57
|3. Leicester City
|29
|53
|4. Chelsea
|29
|48
|5. M. United
|29
|45
|6. Wolverhampton
|29
|43
|7. Sheffield United
|28
|43
|8. Tottenham
|29
|41
|9. Arsenal
|28
|40
|10. Burnley
|29
|39
|11. Crystal Palace
|29
|39
|12. Everton
|29
|37
|13. Newcastle
|29
|35
|14. Southampton
|29
|34
|15. Brighton
|29
|29
|16. West Ham
|29
|27
|17. Watford
|29
|27
|18. Bournemouth
|29
|27
|19. Aston Villa
|28
|25
|20. Norwich City
|29
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|27
|58
|2. Real Madrid
|27
|56
|3. Sevilla
|27
|47
|4. Real Sociedad
|27
|46
|5. Getafe
|27
|46
|6. Atletico Madrid
|27
|45
|7. Valencia
|27
|42
|8. Villarreal
|27
|38
|9. Granada
|27
|38
|10. Athletic Bilbao
|27
|37
|11. Osasuna
|27
|34
|12. Real Betis
|27
|33
|13. Levante
|27
|33
|14. Deportivo Alaves
|27
|32
|15. Real Valladolid
|27
|29
|16. Eibar
|27
|27
|17. Celta de Vigo
|27
|26
|18. Mallorca
|27
|25
|19. Leganés
|27
|23
|20. Espanyol
|27
|20
Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016