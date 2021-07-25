Korona virüs insanların çıkarttığı gazlardan da bulaşabilir
Korona virüs insanların çıkarttığı gazlardan da bulaşabilir
İngiltere'de hükümet yetkilileri, başka ülkelerde korona virüsün insanların çıkardığı gazlar aracılığıyla bulaşabileceğine dair bir iddia ortaya attı.
İngiltere merkezli The Telegraph gazetesine konuşan İngiliz hükümet yetkilileri, Avustralya'daki bir tuvalet hücresinden iki kişi arasında genomik bağlantılı bir izleme bağlantısının kanıtı da dahil olmak üzere, pek çok ülkede korona virüsün insanların çıkardığı gazlardan da bulaşabileceğine dair 'güvenilir görünen bilgiler' edindiklerini söyledi.
Başbakan Boris Johnson'ın sözcüsü, konuya ilişkin bir bilgi sahibi olmadıklarını dile getirirken, hükümetin tüm bilimsel kanıtları incelemeye almaya devam ettiğini kaydetti.
Hindistan'daki bir üniversitenin Eylül 2020'de yaptığı araştırma, insanların çıkardığı gazın, bakterilerin yayılmasını mümkün kılabilecek mikro partikülleri taşıma eğilimi gösterdiğini ortaya koymuştu.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016