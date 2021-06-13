Korona virüs belirtileri değişti mi?

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve 1.5 yıldır devam eden yeni tip korona virüs salgınında en yaygın görülen hastalık belirtileri değişti. Bilim insanları Mayıs ayının başından beri hızla yayılan Delta varyantının semptomlardaki değişikliğin arkasındaki neden olabileceğine inanıyor.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, yeni tip korona virüste farklı varyantların ortaya çıkması sonrası, hastalığa yakalanan insanlarda görülen belirtiler de farklılık göstermeye başladı.

DELTA VARYANTI ETKİSİ NASIL?

Yeni dönemi mercek altına alan bilim insanları, Covid-19'un en yaygın belirtilerini belirledi. İngiltere'nin önde gelen eğitim kurumlarından King's College London'da görev alan bilim insanları, hastalığın 'şimdi farklı davrandığını'nın altını çizdi. Bilim insanları Mayıs ayının başından beri hızla yayılan Delta varyantının semptomlardaki değişikliğin arkasındaki neden olabileceğine inanıyor.

EN ÇOK GÖRÜLEN BELİRTİ BAŞ AĞRISI

Buna göre, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve burun akıntısının artık en çok bildirilen Covid-19 semptomları olduğu açıklandı. 40'lı yaşların altındakilerde baş ağrısı (%66), boğaz ağrısı (%53), burun akıntısı (%49) ve ateş (%42), oranında görüldü.

TAT VE KOKU KAYBI NORMALLEŞİYOR

Yapılan araştırmaya göre, artık daha az insan tat alma duyularını kaybettiklerini bildiriyor. Aynı araştırmaya göre, enfekte olan genç insanlar artık daha hafif soğuk algınlığı semptomları gösteriyor. İngiltere'de virüse yakalanan binlerce kişiye ait verileri mercek altına alarak yapılan araştırmaya göre, koku kaybı olarak da bilinen anosmi artık en yaygın 10 semptom arasında değil.

"İNSANLAR MEVSİMSEL SOĞUK ALGINLIĞI SANIYOR"

Ekip adına açıklamalarda bulunan Profesör Tim Spector, virüsün olası yayılmasını engellemek için soğuk algınlığına yakalandığını düşünen insanların test yaptırmaları gerektiğini söyledi. Ülke basınına konuşan Spector, "İnsanlar bunun mevsimsel bir soğuk algınlığı olduğunu düşünüyorlar. Ancak bu yanlış" dedi ve bu nedenle pek çok kişinin farkında olmadan virüsü yayabileceğine dikkat çekti.

"BUNLAR KLASİK SEMPTOMLAR DEĞİL"

'Mayıs ayının başından beri en önemli semptomlara bakıyoruz ve bunlar eskisi gibi değil' diyen Spector, "Bir numara baş ağrısı, ardından boğaz ağrısı, burun akıntısı ve ateş. Bütün bunlar eski klasik semptomlar değil, beş numara öksürük" vurgusu yaptı.