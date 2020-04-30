Korona ile mücadelede için yeni komisyon
Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını ile mücadele kapsamında Covid-19 Bilimsel Araştırma Değerlendirme Komisyonu kurulduğunu duyurdu.
Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını ile mücadele kapsamında Covid-19 Bilimsel Araştırma Değerlendirme Komisyonu kurulduğunu duyurdu. Klinik araştırmalar dahil insanlar üzerinde yürütülecek tüm bilimsel çalışmalar ve retrospektif araştırmalar için bu komisyona bildirim yapılması gerekecek.
Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Covid-19 Bilimsel Araştırma Değerlendirme Komisyonu oluşturulduğunu duyurdu.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Komisyonla ilgili bakanlıktan yapılan açıklamada, “Covid-19 hastalığı ile ilgili olarak araştırmacılar tarafından başlatılması ve yürütülmesi planlanan, klinik araştırmalar dahil insanlar üzerinde yürütülecek tüm bilimsel çalışmalar ve retrospektif araştırmalar için etik kurul başvurusundan önce bu komisyona bildirim yapılması gerekmektedir.” ifadelerine yer verildi.
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
|İmsak
|04:18
|Güneş
|05:56
|Öğle
|13:06
|İkindi
|16:57
|Akşam
|20:06
|Yatsı
|21:38
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|26
|53
|2. Başakşehir
|26
|53
|3. Galatasaray
|26
|50
|4. Sivasspor
|26
|49
|5. Beşiktaş
|26
|44
|6. Alanyaspor
|26
|43
|7. Fenerbahçe
|26
|40
|8. Göztepe
|26
|37
|9. Gaziantep FK
|26
|32
|10. Denizlispor
|26
|31
|11. Antalyaspor
|26
|30
|12. Gençlerbirliği
|26
|28
|13. Kasımpaşa
|26
|26
|14. Konyaspor
|26
|26
|15. Malatyaspor
|26
|25
|16. Çaykur Rizespor
|26
|25
|17. Ankaragücü
|26
|23
|18. Kayserispor
|26
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|28
|53
|2. Erzurum BB
|28
|47
|3. Bursaspor
|28
|46
|4. Adana Demirspor
|28
|45
|5. Akhisar Bld.Spor
|28
|45
|6. Fatih Karagümrük
|28
|43
|7. Altay
|28
|43
|8. Ümraniye
|28
|40
|9. Giresunspor
|27
|38
|10. Keçiörengücü
|28
|35
|11. Balıkesirspor
|28
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. İstanbulspor
|27
|33
|14. Altınordu
|28
|31
|15. Boluspor
|28
|25
|16. Osmanlıspor
|28
|24
|17. Adanaspor
|28
|20
|18. Eskişehirspor
|28
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|29
|82
|2. Man City
|28
|57
|3. Leicester City
|29
|53
|4. Chelsea
|29
|48
|5. M. United
|29
|45
|6. Wolverhampton
|29
|43
|7. Sheffield United
|28
|43
|8. Tottenham
|29
|41
|9. Arsenal
|28
|40
|10. Burnley
|29
|39
|11. Crystal Palace
|29
|39
|12. Everton
|29
|37
|13. Newcastle
|29
|35
|14. Southampton
|29
|34
|15. Brighton
|29
|29
|16. West Ham
|29
|27
|17. Watford
|29
|27
|18. Bournemouth
|29
|27
|19. Aston Villa
|28
|25
|20. Norwich City
|29
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|27
|58
|2. Real Madrid
|27
|56
|3. Sevilla
|27
|47
|4. Real Sociedad
|27
|46
|5. Getafe
|27
|46
|6. Atletico Madrid
|27
|45
|7. Valencia
|27
|42
|8. Villarreal
|27
|38
|9. Granada
|27
|38
|10. Athletic Bilbao
|27
|37
|11. Osasuna
|27
|34
|12. Real Betis
|27
|33
|13. Levante
|27
|33
|14. Deportivo Alaves
|27
|32
|15. Real Valladolid
|27
|29
|16. Eibar
|27
|27
|17. Celta de Vigo
|27
|26
|18. Mallorca
|27
|25
|19. Leganés
|27
|23
|20. Espanyol
|27
|20
Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016