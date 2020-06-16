Korkutan açıklama; Koronavirüs pandemisi 1-2 yıl sürecek
Bilim Kurulu üyesi Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den korkutan açıklama: Bu pandemi dalgalar şeklinde 1-2 yıl sürecek!
Bilim Kurulu üyesinden korkutan açıklama: Bu pandemi dalgalar şeklinde 1-2 yıl sürecek!
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs (corona virüsü) Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Salgın yakın zamanda bitecek olsaydı, normalleşmeyi öteleyebilirdik. Ama görünen o ki, bu pandemi dalgalar şeklinde 1-2 yıl sürecek. Bu durumda normalleşmeyi durdurmak veya geciktirmek yerine, kontrollü ve tedbirli normalleşmeyi gerçekleştirmek zorundayız" dedi.
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, sosyal medya hesabından artan vakalarla ilgili açıklama yaptı.
Pandeminin dalgalar şeklinde 1-2 yıl süreceğini ifade eden Özlü, şunları belirtti:
* Normalleşme sonrası bir miktar vaka artışı beklenen bir durum. Asıl olan bu artışın miktarı ve devam edip etmeyeceği. Bugün, önceki 3 güne göre artış daha sınırlı. Tedbirlere uyarak normalleşmeliyiz. Eskiye dönemeyiz. Virüsle beraber yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor.
* Filyasyon çalışmaları, sorunun nerelerden kaynaklandığını gösterir. Vaka artışının gözlendiği kentlerde il pandemi kurulları, bu verilere göre alacakları kararlarla kontrolü sağlayabilirler.
* Salgın yakın zamanda bitecek olsaydı, normalleşmeyi öteleyebilirdik. Ama görünen o ki, bu pandemi dalgalar şeklinde 1-2 yıl sürecek. Bu durumda normalleşmeyi durdurmak veya geciktirmek yerine, kontrollü ve tedbirli normalleşmeyi gerçekleştirmek zorundayız.
* Salgını azdırmadan normalleşme mümkün. Yeni dönemi şöyle tanımlayabiliriz. Maske, mesafe ve hijyenden ödün vermeden, eskiden yaptığın her şeyi yapabilirsin.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016