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Köpek balıkları eşliğinde pilates dersleri başlıyor

İstanbul’un en uzun akvaryum tüneline sahip eğlence adası Viasea'de, uzman eğitmenler eşliğinde pilates dersleri başlıyor. Eğitim ve eğlence anlayışını bir arada tutan Viasea, akvaryumda düzenlediği eğitici ve eğlendirici etkinliklerinin...

Köpek balıkları eşliğinde pilates dersleri başlıyor
İstanbul’un en uzun akvaryum tüneline sahip eğlence adası Viasea'de, uzman eğitmenler eşliğinde pilates dersleri başlıyor.

Eğitim ve eğlence anlayışını bir arada tutan Viasea, akvaryumda düzenlediği eğitici ve eğlendirici etkinliklerinin yanına; akvaryum eşliğinde pilates derslerini de ekledi. Uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenecek dersler haftanın 4 günü 45 dakikalık seanslar olarak yapılacak. Hafta içi sabah ve akşam saatlerinde düzenlenecek dersler, aralarında köpek balıklarının, vatozların ve on binlerce deniz canlısının yaşadığı 88 metreyle Türkiye’nin en uzun akvaryum tünelinde yapılacak. Akvaryumun huzurlu ortamında spor yapma imkanına sahip olacak sporseverler, paket dâhilinde ayda 16 seans derse katılabilecek. İki farklı eğitmen tarafından verilecek pilates eğitimleri, Viasea Yıllık Sınırsız kart sahiplerine indirimli olarak aylık 350 TL, normal katılım sağlamak isteyenlere ise 450 TL olarak belirlendi.

ELLE BALIK VE VATOZ BESLEME YAPMA İMKANI

Ziyaretçilerine birbirinden ilginç deneyimler sunan Viasea, yaptığı etkinliklerle dikkat çekiyor. İlk olarak biberonla balık besleme imkânını ziyaretçi deneyimine sunan akvaryum, 7’den 70’e herkesin yoğun ilgisini çekiyor. Ayrıca sevimli görüntüleriyle insanların içini ısıtan vatozları elle besleyip, yakından tanıma fırsatı sunan Viasea, insanları canlılara yakınlaştıran misyonuyla ön plana çıkıyor.”

(FOTOĞRAF)

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