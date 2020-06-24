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Koca açıkladı: 24 Haziran Koronadan vefat sayısı 24

Bilim Kurulu, Koronavirüsü (Covid-19) ile mücadelede son durumu ve tedbirleri görüşmek üzere video konferans yöntemiyle, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Toplantının ardından Bakan Koca, açıklama yaptı.

SAĞLIK 24.06.2020, 20:14 24.06.2020, 20:35 Murat Aydın
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Koca açıkladı: 24 Haziran Koronadan vefat sayısı 24

Bilim Kurulu, Koronavirüsü (Covid-19) ile mücadelede son durumu ve tedbirleri görüşmek üzere video konferans yöntemiyle, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Toplantının ardından Bakan Koca, açıklama yaptı.

Güncel can kaybı, vaka sayıları ve hastaların durumlarının ele alındığı toplantıda, Covid-19 tanısı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye’deki gelişmelerin değerlendirildiği, yeni önlemlerin ele alındığı ve veriler doğrultusunda normalleşme sürecine ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Bakan Koca’nın açıklamalarından satır başları:

*Normal şartlarda hayatın en canlı taraflarını gösterdiği alışveriş ortamları eski halinden uzaktı. Geldiğimiz nokta çok şükür çok ileri bir noktadır. Mevcut durum, korunması gereken bir kazanımdır.

*Hastalık riskine karşı kontrol mekanizmalarını sıkı tutmaya mecburuz. Maske, korona virüsün yayılması için elzem bir tedbirdir, mecburiyettir. Maske, virüse karşı alınacak kişisel bir tedbir değil, ortak bir tedbirdir.

*Bu tedbir, etkileşim halinde olan kişilerin tamamı tarafından alınmalıdır. Bir ortamda 3 kişi maske takıyor ama bir kişi takmıyorsa, hepimiz risk alıyoruz demektir.

*Maske takmayan kişinin, ortak mekan ya da özel mekanda maske kullananlara karşı sorumluluğu vardır. Bu durumlarda maske kullanmamak, kişisel hukukun ihlalidir. Herkesi bu kurala uymaya davet ediyorum. Tedbir alanların hakkında riayet edelim. Bu medeni davranışa, aynı medeni davranışla karşılık verelim.

*Bankta denize karşı yalnız oturuyorsak, maske elbette gerekli değildir. Maske tedbirinin gerekli hallerde uygulayalım ki zamanla bıkkınlığa yol açmasın. Sonbaharda risk beklentisi Dünya Sağlık Örgütü’nün özellikle Güney Amerika kaynaklı günlük vaka sayısı açıklaması, bizi tedbirlerin sürekliliği konusunda uyarıyor.

*Bıkkınlığa düşmek, bu mücadelede geriye düşmek riske açılmak, rehavete kapılmak demektir. 62 il merkezinde maske zorunlu hale getirilmiştir. Bu mecburiyet ya vakaların arttığı, zincirlerin bulaşma riskinin uç verdiği yerlerdir.

*Sokağa çıkma kısıtının salgının önlenmesi açısından önemi neyse, bugün aynı önemi maske ve mesafenin taşıdığını unutmamalıyız. Bu tedbirlere ne kadar uyarsak, birbirimizle tokalaşacağımız, sarılacağımız günler yakın olacaktır.

*Sıcak yaz günlerindeyiz. Bu havada maske kullanmak, geçen aylardaki gibi kolay değil. Hepimiz zorluk yaşıyoruz. Lütfen sıcaklara yenilmeyelim. Yenilirsek vaka sayısının artacağını, bunların yoğun bakıma düşeceğini unutmayalım.

*Salgının ilk günlerindeki bir belirsizliği açıklığa kavuşturmak istiyorum. Korona virüsün daha çok kış aylarında etkili olacağını, yaz aylarında kaybolacağını söylüyorlardı. Virüsün etkisinde azalma olmamıştır, bu duruma ilişkin bilimsel bir kanıt yoktur. Bu kanıyı günlük hayatımıza dayanak yapmanızı istiyoruzm.

*Üzerinde durmak istediğim bir diğer nokta, büyüklerimizle ilgilidir. Büyüklerimiz ve kronik hastalıkları olanlar halen risk grubundadır. Bizim için en endişe verici olan, risk grubunda olanların ve yakın çevresinin tedbirleri aksatmasıdır. Mücadelenin büyük bir kısmını büyüklerimiz için verdik. Lütfen aynı hassasiyeti koruyalım.

YKS AÇIKLAMASI

*Bilmenizi isterim ki, dünyada iyilik, güzellik adına ne yapılmışsa bunların hepsi sizin yaşınızda kalmayı bilenler tarafından yapılmıştır. Bilim, sanat, icat sizin yaşınızın tutkularını ebediyete taşımak içindir. Gençlik bir kez gelir, onu hayatı boyunca sürdürebilenler, toplumları, ülkelerini, dünyaları değiştirir. Bugünün dünyasını, sizin yaşınıza yakın olanlar değiştirdi. Geleceği bize gençler getiriyor.

*Önümüzde hepimizin heyecanla beklediği iki sınav günü var. Birkaç ay boyunca sizden bazı fedakarlıklar isteyen bir doktor ağabeyiniz olanlar, bu iki günün iki başarı günü olmasını yürekten diliyorum. Bu yıl hekim olmak isteyenlerin sayısı her zamankinden fazla. Gelecekteki meslektaşlarımı şimdiden kutluyorum. Günümüzde meslekler kişilerle değer kazanıyor. Zekaya, hayal gücüne, çalışkanlığa tüm meslekler aynı derecede ihtiyaç duyuyor.

*Pandemi boyunca toplumsal sorumluluğun gerekliliğini yerine getirmekle kalmayıp örnek oldunuz. Sağlık yönünden sınava uygun şartların hazırlanması konusunda bizler elimizden geleni yaptık. Bilim kurulumuz, sınav tedbir rehberi hazırladı.

*Milli Eğitim Bakanlığımız ve kurumlar, titiz hazırlıklarını tamamlayıp sizlerle paylaştı. Bizim de belirtmekte fayda gördüğümüz hususlar var. Okul girişlerindeki yığılmalarda ailelerin etkili olduğunu biliyorsunuz. Yığılmanın daha az olduğunu umuyoruz. Ailelerin kendilerinden sınav merkezinin biraz daha uzağında beklemelerini rica ediyoruz.

*Sınav tarihi üzerinde bazı gündemler oluştu. Sınav tarihlerinin belirlenmesi, durumun niteliğini ortaya koyacak ana düşünceyi arz etmek isterim. Hepimiz sizlerin yaşadığı sınavları yaşamış kişiler olarak duygularınızı çok iyi anlıyor ve saygı duyuyoruz.

*Fakat gerçeğin hakkını gerçeğe vermeliyiz. Salgın hastalık söz konusu olduğunda 1-2 ay sonrasını öngörmek çok zordur. Bunu artan vakalarla da tahmin edebilirsiniz. Risk bugünden çok daha büyük olabilirdi. Bugünkü gerekçeler yarın da büyüyebilir. DSÖ’nün Eylül ayı için risk ölçeğinde bulunduğunu belirtmek isterim. Sınavın meçhul bir zamandansa şimdi yapılması doğru görülmektedir.

VERİLER AÇIKLANDI

Birkaç haftadır konuşmalarımda belirtiğim bir konu var. Dikkat çektiğim şey, koronaya karşı alınacak önlemlerin sağlığımız için alınan önlemlerin yanı sıra ticaretten üretime, eğitimden ekonomiye kadar alınan önlemler olduğudur. Tüm hayatın yeniden sağlık kazanması, eski temposuna yaklaşması vaka sayılarının kontrol altında tutulmasına bağlıdır. Tedbir birbirimize karşı borcumuzdur. Tüm toplumu etkileyen hastalığın kendisini ve etkilerini el birliğiyle yenmeliyiz.

*Bugünkü vaka sayısı bin 492. Düne göre bir atış görüyoruz. Vefat sayımız 24. Düne göre biraz daha düşüş görüyoruz. Bugün iyileşen vaka sayımız bin 386. Yoğun bakımda hasta sayısı 914, toplam entübe yani solunum cihazına bağlı hasta sayımız 356. Bugünkü test sayımız daha bir artış içinde 53 bin 486.

TURİZM AÇIKLAMASI

*Özellikle yurt dışından gelen hem turistlerin hem de vatandaşlarımızın hangi tedbirlerle gelişini sağlamak üzerine bir görüşme yaptık bakan arkadaşlarımızla. Özellikle 7 merkezde Antalya, Dalaman, İzmir, İstanbul’da iki merkez, Bodrum ve Trabzon olmak üzere test merkezlerini oluşturacağız.

*Kapıkule ve Sarp gibi sınır kapılarında test merkezini oluşturmuş oluyoruz. Semptomu olan kişilerin hem testlerini yapmak, hem de tedavilerini yapmak suretiyle bir hazırlık yaptık. Ayrıca Türkiye’de 135 merkezde de özellikle bu anlamda uygunluğunu verdiğimiz testler ayrıca zaten yapılmakta.

#VakaSayısı #maske #vefat #24Vefat #bakanFahrettinKoca #corona #korona
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