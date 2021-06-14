Kızılay'dan 'Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü'nde Kan Bağışı kampanyası

Bayrampaşa’da 3 gün sürecek kan bağışı kampanyası başladı. İstanbul Valiliği, Bayrampaşa Kaymakamlığı, Türk Kızılay’ı ve Bayrampaşa Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen kampanya ile Kızılay’ın kan stoklarının arttırılması amaçlanıyor.

Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü’nde, İstanbul Valiliği, Bayrampaşa Kaymakamlığı, Türk Kızılay’ı ve Bayrampaşa Belediyesi işbirliği ile kan bağışı kampanyası başlatıldı. İlçede 3 gün sürecek kan bağışı kampanyası ile Kızılay’ın kan stoklarının arttırılması amaçlanıyor.

Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel ile birlikte Kan bağışının düzenlendiği alanı ziyaret eden Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Kan vermek için buraya gelen duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Kan verecek durumda olan tüm vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyorum. Hepimiz için hayati öneme sahip olan kana yarın bizler de ihtiyaç duyabiliriz” dedi.

Her gün 09.00-21.00 saatleri arasında düzenlenecek olan kan bağışı programı:

14 Haziran Pazartesi Tuna Caddesi

15 Haziran Salı Bayrampaşa Merkez Camii önü

16 Haziran Çarşamba Yıldırım Mahallesi Ali Fuat Başgil Caddesi