'Kısırlık üreme hücrelerinden de kaynaklanabiliyor'

KAYSERİ, () - ACIBADEM Kayseri Hastanesi'nin Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Dr. Çağlar Yazıcıoğlu, kısırlık (infertilite) ile ilgili "Çoğu zaman infertilite, cinsel fonksiyonlardan bağımsız olarak sadece üreme hücrelerinden kaynaklanabiliyor. Bu durumda daha basit tedavilerle çözüm bulunabilecekken çiftler farklı arayışlarla zaman kaybediyor" dedi.

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Dr. Yazıcıoğlu, kısırlığa neden olan faktörlerin, kadın ve erkekte eşit dağıldığını ve bu nedenle sorunun kaynağı araştırılırken, her iki tarafın da ayrıntılı değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Dr. Yazıcıoğlu, "İnfertiliteye zemin hazırlayan erkeğe bağlı nedenler içinde üreme hücrelerinin spermlerinin sayısı, yapısı ve hareketliliği çok önem taşıyor. Kadına yönelik sebepler arasında ise yaş ve yumurta kalitesindeki bozulmanın dışında, tiroit ya da süt hormonunun fazla salgılanması gibi hormonal nedenler, rahimin yapısı, tüplerin açık olup olmaması, tüplerde herhangi bir sıvı toplanması, rahimde miyom ve polip gibi yer kaplayan durumların oluşması gibi anatomik yapıdan kaynaklanan sorunların ilk sıralarda geldiği görülüyor" diye konuştu.

'ERKEKLER ÇEKİNGENLİK GÖSTERİYOR'

Tedavi başlangıcında hem erkeğin hem de kadının ayrıntılı değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Yazıcıoğlu, "Temel değerlendirme testlerinde spermiyogramın çok önemli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Ne yazık ki hala erkekler bu konuda çekingenlik gösteriyor. Aslında çoğu zaman infertilitenin kaynağı cinsel fonksiyonlardan bağımsız olarak sadece üreme hücrelerinden kaynaklanabiliyor. Bu durumda daha basit tedavilerle çözüm bulunabilecekken çiftler çözüm bulmak için farklı arayışlarla zaman kaybediyor" dedi.

Tüp bebek merkezlerinde tek tedavi yönteminin tüp bebek olduğuna dair inanış bulunduğunu kaydeden Dr. Yazıcıoğlu, son yıllardaki gelişmelerle sorunun kaynağına göre birçok faklı tedavi uygulanabilindiğini söyledi. Seçeneği kalmamış hastalara tüp bebek tedavisi uygulandığını belirten Dr. Çağlar Yazıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Yapılan genel değerlendirme 'basamak tedavi' dediğimiz bir planlama uyguluyoruz. Örneğin; çiftlerde hiçbir sıkıntı yoksa tüpleri açık, yumurtlaması düzgün, ailesinde erken menopoz hikayesi yoksa ve henüz infertilite tanısı için gerekli zaman geçmediyse beklemeyi ve gözlemlemeyi tercih ediyoruz. Ancak altta yumurtlama fonksiyon bozukluğu ya da polikistik over gibi bir problem tespit ettiysek önce sorun tedavi ediliyor. Dolayısıyla hep söylediğimiz gibi hastalık yoktur, hasta vardır. Elbette başka bir seçenek kalmadıysa tüp bebek tedavisine yöneliyoruz."



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