Kış yaralanmalarında yanlış müdahale uyarısı

SİVAS'ta, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Operatör Doktor Turan Taş, kış aylarında kar ve buzlanma sebebi ile düşmelere bağlı kırık ve çıkıklarda artış görüldüğünü belirterek, olası yaralanmalarda yanlış müdahale yapılmaması konusunda uyarı yaptı.

Medicana Sivas Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Turan Taş, kaygan zeminde ortopedik yaralanmaların çok daha fazla olduğunu ifade ederek bu tür olasılıkların başta çocuklar ve yaşlılar olmak üzere herkesi tehdit ettiğini söyledi. Kar ve buzda düşmeye karşı alınacak tedbirler ve yaralanma sonrası ilk müdahale hakkında tavsiyelerde bulundu.

'ELLER CEPTE YÜRÜNMEMELİ'

Op. Dr. Turan Taş, karlı ve buzlu zeminde hareket halindeyken dikkatli olunması gerektiğini belierterek şöyle dedi:

"Yürüme dengesini iyi sağlayabilmek için eller cepte yürünmemeli, kısa ve küçük adımlarla yola bakılarak yürümeye dikkat edilmeli, sert ve ani hareketlerden kaçınılmalıdır. Merdiven inip çıkarken mutlaka basamak kenarlarından destek alınmalıdır. Şapka ve eldiven kullanılmalıdır. El çantası yerine sırt çantası kullanılmalıdır. Yük taşırken her iki el dolu olmamalı, dengeli yürümeye dikkat edilmelidir. Özellikle kışın giyilen ayakkabı türlerine dikkat edilmelidir. Kış şartlarına uygun kayma ve düşmeleri azaltacak ayakkabı türleri tercih edilmelidir."

'BİLİNÇSİZ MÜDAHALE SAKINCALI'

Düşme sonucunda yumuşak doku zedelenmeleri ve burkulmalardan kırıklara kadar çok çeşitli yaralanmaların olabileceğini belirten Taş şöyle devam etti:

"Düşme sonrası kişiye bilinçsiz yapılan ilk müdahaleler daha ciddi sorunlara yol açabildiğinden, ilk müdahaleye çok dikkat edilmesi gerekiyor. Düşen kişinin durumuna göre 112’nin aranması, ekip gelene kadar mümkün olduğunca hareket ettirilmemesi önemlidir. Oluşabilecek ödem nedeniyle saat ve yüzük gibi takılar çıkarılmalı, yaralı bölge yukarıda tutulmalı, mümkün olduğunca sabitlenmeli; yaralanma sonrası kanama olması halinde ise temiz ve kuru bezle kuvvetli basınç uygulanması önemlidir. Sağlık ekipleri gelinceye kadar mümkün olduğunca hasta veya travmalı bölge sabitlenmeli. Yumuşak doku yaralanmaları basit müdahaleler ile tedavi edilebilirken, kaymamış kol ve bacak kırıkları için alçı-sargı yeterli olabilir. Fakat kaymış kırıklar, kalça ve vertebra kırıkları için ameliyat gerekebilir."



FOTOĞRAFLI