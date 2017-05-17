Kırık tedavisinde 3 boyutlu alçı kullanılmaya başlandı

İSTANBUL, () MEMORIAL Ataşehir/Şişli Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Mahir Mahiroğulları, kırıklar için kullanılan yeni bir tedavi yöntemi olan 3 boyutlu alçıların hem daha estetik olduğunu hem de ileri teknoloji ile daha hızlı iyileşme olanağı sağladığını belirtti. Prof. Dr. Mahiroğulları, bu yeni yöntemin sadece kırıklarda değil tendinit, skolyoz gibi rahatsızlıklarda kullanılabileceğini de açıkladı.

KIRIKLARA EN KISA SÜREDE MÜDAHALE ETMEK GEREKİYOR

Çarpma, düşme gibi kazalar sonucunda meydana gelen kırıkların en kısa sürede tedavi edileceğini beirten Prof. Dr. Mahiroğulları kırıklar ile ilgili şunları söyledi,

"Kemik bütünlüğünün bozulması ile oluşan kırıklar kimi zaman ağır bir kaza kimi zaman ise çok basit bir çarpma ile bile ortaya çıkabilir. Kırıklar, morarma, şişme, şiddetli ağrı ile kendini gösterir. Kırık olduğunda ameliyatlı veya ameliyatsız şekilde kırığı yerine oturtmak ve kırık kaynaması olana kadar alçıda tutmak genel tedavi yaklaşımıdır. "

YENİ NESİL ALÇILAR HER YAŞA UYGUN

Kırık tedavisinin, tıbbın uzun süredir uğraştığı önemli sorunların başında yer aldığını belirten Prof. Dr. Mahiroğulları, "Kırık tedavisi için kullanılan ürünler basit tahta parçaları gibi geçici çözümlerden, 3 boyutlu alçı tasarımlarına kadar gelişim göstermiştir. Günümüzde yavaş yavaş kullanılmaya başlanan kişiye özel, hijyenik, vücuda tamamıyla oturan ve estetik 3 boyutlu alçılar doğru ve nitelikli kullanımı ile kırık sorunlarında daha konforlu sonuç alınmasını sağlamaktadır. Çocuklar, yetişkinlerde her yaş grubu tarafından kullanılabilen bir alçı türüdür" dedi.

3 BOYUTLU ALÇILAR İLE DUŞ ALINABİLİYOR

Kırık tedavisi için genellikle en az 6 hafta alçı uygulanması gerektiğini açıklayan Prof. Dr. Mahir Mahiroğulları, kırığın aktif şiş dönemini atlattıktan sonra yeni nesil alçı uygulaması ile kırığın kaynaması için gereken sürenin konforlu bir şekilde geçirilebileceğini belirtti ve sözlerine şöyle devam etti,

"3 boyutlu olarak adlandırılan bu alçılar, 3D tarama modelleme ve baskı teknolojisi kullanılarak hazırlandığı için tamamen kişinin fiziksel ölçülerine göre uygulanmaktadır. Bu sayede hastanın ürünle fiziksel uyumunun en yüksek seviyede olması sağlanır. Şu anda sadece inci beyazı renginde olan bu 3D alçılar, yakın zamanda kişinin isteğine bağlı olarak farklı renk seçenekleri ile hazırlanacak durumda. Ayrıca kırıkların tedavisinde uygulanan alçılama yöntemi, o bölgenin uzun süre kapalı kalmasına bağlı olarak kaşıntı ve koku gibi problemlerine neden olabilmektedir. Bu da zaten bir sağlık sorunu yaşayan hasta için ayrı bir problem oluşturmaktadır. Kırık tedavilerinde kullanılan bu yeni nesil alçı tekniği, üzerinde bulunan delikler ile kişinin yaşadığı kaşıntı ve kötü koku gibi sorunları engelleme amacı da taşımaktadır. Çünkü uygulama yapılan bölge sürekli hava ile temas etmekte ve cilt hava almaktadır. Bunun yanı sıra klasik alçılarda su ile temas istenmeyen bir durumdur. Çünkü alçı su ile çözünebilir, pamuk ıslanabilir. Bu yüzden hasta duş almakta zorluk yaşar, deniz ya da havuza girmek gibi faaliyetlerde bulunamaz. Ancak 3 boyutlu alçılarda bu problem tamamen ortadan kalkıyor. Hastalar isterse kırık olan bölgeyi zorlamadan havuza ya da denize dahi girebilir."

TEDAVİ SÜRESİNİ KISALTACAK

Prof. Dr. Mahiroğulları ayrıca yakın zamanda tedavinin yeni bir boyut kazanacağını da belirterek, "Yakın zamanda kişiye özel olarak hazırlanan bu alçıya eklenecek devreler ile kırık bölgesine düşük şiddetli ultrason dalgaları verilerek kemik tamir dokusu gelişiminin desteklenmesi planlanmaktadır. Bu manyetik dalgaların, tedavi sürecinin hızlanmasına yardımcı olması hatta kaynamayan kırıklar için de etkili olabileceği düşünülmektedir" dedi.

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