Kireçlenme ve kas yırtılmalarının tedavisinde PRP yöntemi

Medicana Bahçelievler Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Tuba Erbilir Çelebi, kireçlenme ve kas yırtılmalarının tedavisinde PRP (Platelet Rich Plazma) yönteminin yardımcı olduğunu söyledi. Dizlerdeki kireçlenmenin daha çok ileriki yaşlarda, menisküs yırtıklarının ise genç ve orta yaşlarda görüldüğünü belirten Çelebi bu tip rahatsızlıklarda PRP yönteminin etkili olduğunu vurguladı.

Dizlerdeki kireçlenme, kıkırdak zedelenmeleri, kas zorlanmaları, kas yırtılmaları, rotator cuff zedelenmesi gibi rahatsızlıkların hastaların hayat kalitesini azalttığını ve hastayı birine bağımlı hale getirdiğini belirten Çelebi, bu rahatsızlıkların tedavisinde çeşitli yöntemler uygulandığını dile getirdi.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon, manipulasyon, PRP, kuru iğneleme, protez gibi tedaviler uygulandığını belirten Çelebi, hastanın kendi kanından hazırlanan ve hasarlı dokulardaki iyileşmeyi başlatmak için kullanılan PRP tedavisinin etkili bir yöntem olduğunu söyledi ve PRP tedavisini şöyle anlattı:

“PRP trombositten zengin plazmadır. Hastanın kendi kanından hazırlanmaktadır ve hasarlı dokulardaki iyileşmeyi başlatmak ve düzenlemek için kullanılan başarılı bir tedavi yöntemidir. Hastadan 10 ila 60 cc arasında kan alınır ve ayrıştırılarak trombositten zengin plazma elde edilir. İstenmeyen kısımlar atılarak elde edilen trombositten zengin plazma, hasarlı dokulara ve diz eklemi içine enjekte edilmektedir. Ayrışma süresi de kite göre değişmekle birlikte ortalama 10 dakikadır. İşlemden hemen sonra tedavi edilecek bölgeye uygulama yapılır.

Trombosit hücreleri vücut dokularında bir zedelenme olduğu zaman ilk etapta o bölgeye çökerek pıhtılaşmayı ve kanamanın durmasını sağlar. Daha sonrasında içerdikleri bir takım büyüme faktörleri sayesinde o bölgede doku tamirini başlatır. Hasarlanan eklem veya kas bölgesine göre 1 hafta veya 15 gün arayla 2 ila 5 seans arası tedavi uygulanabilir. PRP’den önce ve sonra uygulanan manuel tedavi PRP etkinliğini arttırmaktadır.”

PRP tedavisinin doku iyileşmesine fayda sağladığını ve birçok hastalığın tedavisinde kullanıldığını vurgulayan Çelebi, tedavinin “Kireçlenme, kıkırdak zedelenmeleri, rotator cuff zedelenmesi ve aşil tendinopatisi gibi tendinopatiler, kas zorlanmaları ve yırtıkların onarılmasında kullanılabileceğini söyledi.

“ALERJİ VE YAN ETKİ RİSKİ YOK”

Çelebi, PRP tedavisinin sadece kanı alınan hastaya uygulandığını ve içine yabancı bir madde ilave edilmediğinden tedavinin alerji ve yan etki riskinin olmadığını söyledi. Aktif enfeksiyon, kanama bozuklukları, kan sulandırıcı ilaç kullanımı, gebelik ve emzirme gibi durumlarda tedaviyi önermediklerini vurgulayan Çelebi, “Enjeksiyon sonrası 1 ila 3 gün ağrılarda artma olabilir. Ağrı kontrolünün sağlanmasında uygun medikal tedavi doktor kontrolünde düzenleniyor. 1 haftadan sonra ağrıda azalma beklenmekle beraber PRP tedavisi sadece hastanın kendisine uygulanabilir. İçine yabancı bir madde ilave edilmediğinden PRP tedavisinin alerji ve yan etki riski neredeyse yoktur” dedi.

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