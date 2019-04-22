Kınık: Kök hücrede 4 bin eşleşme, bini aşkın nakil yapıldı

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, ()- TÜRK Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, kök hücre bağışında 500 bin donöre ulaşıldığını ifade ederek, "4 bin eşleşme bulundu ve bini aşkın kök hücre, kemik iliği nakli yapıldı" dedi.

Gaziantep Valiliği, Şahinbey Belediyesi ve Kızılay tarafından Gaziantep'te kan bağışı kampanyası düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yapılan ve mehter takımı gösterisi ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan kampanyanın açılış törenine; Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, belediye tarafından bugüne kadar yapılan kampanyalarda 14 bin 402 ünite kan bağışı toplandığını ifade etti.

'4 BİNİ AŞKIN KÖK HÜÇRE EŞLEŞMESİ BULUNDU'

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık ise Gaziantep'te geçen yıl 175 bin ünite kan işlendiğini bu yıl ki hedefin ise 185 bin ünite olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Kızılayımızın Gaziantep'te bölge kan merkezi var. Bu kan merkezimiz Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ev Kilis'in kan ihtiyacını karşılıyor. Bu bölgede 59 hastanemiz var. 59 hastanenin tamamının ihtiyacı bu bölgeden almış olduğumuz bağışlarla karşılanıyor. Siz kıymetli bağışçılarımızın vermiş olduğu kanlarla karşılanıyor. Aynı zamanda kan bağışının yanında bir başka önemli bağışta malumunuz kök hücre bağışı. Kök hücrelerimiz bir başka hastanın şifasını taşıyor. Bu kök hücre noktasında da şu an 500 bin donasyonu aştık. 4 bini aşkın kök hücre eşleşmesi oldu. Bini aşkın başarılı kemik iliği nakli kök hücre nakli yapıldı. Bunlar daha önce ülkemizde yapılamıyordu. Daha çok hastalarımız yurt dışına gidiyordu. Ama sizlerin bağışları ile buna ihtiyaç duyan minik yavrularımız hastalarımız şifa buluyorlar."

Vali Davut Gül de kanın acil değil sürekli ihtiyaç olduğunu belirterek, kampanyada emeği geçenlere ve bağışta bulunan vatandaşlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ile kampanyaya katılanlar kan bağışında bulundu.



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