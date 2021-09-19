Kilo almanda suçlu besin ekmek mi?

Diyetisyen Mevhibe Erkek konu hakkında bilgiler verdi.

Birçok kişiden “Ekmeği kestim ama hala kilo veremiyorum”. “Ben ekmek yemiyorum neden kilo alıyorum” gibi cümleler duyuyorsunuzdur. Peki gerçekten bize kilo aldıran ya da kilo veremememize neden olan ekmek tüketmemiz mi?

Sağlıklı beslenme sürecinde ya da kilo verme sürecinde bize yardımcı bile oluyor bizim suçladığımız ekmek. Aslında bu noktada sormamız gereken 2 soru vardır;

-Hangi türde tüketmeliyim?

-Ne kadar tüketmeliyim?

Bu iki sorunun cevabını doğru şekilde uyguladığımızda göreceksiniz ki bizim kilo almamızın nedeni ekmek değil onu ne kadar tükettiğimiz ya da öğünlerde tabaklarımızda nasıl bir denge oluşturduğumuz belki de ben hayır diyemem ayıp olur diyerek aldığımız ikramlar.

Ekmek tüketmiyorum diyoruz ama börek, makarna, pilav, mısır gibi yiyecekleri bol bol tüketiyorsak eğer aslında ekmek tüketiyoruz. Nasıl mı? Bu belirttiğim besinler ekmek grubunda yer alır ve porsiyon ve sıklığına dikkat edilmediğinde kalorileri de yüksek olabileceği için tartıya artı yansır.

Birçok çalışmada, tam tahıl tüketimi ile kardiyovasküler hastalık, kanser, tip II diyabet ve obezite gibi birçok kronik hastalık riskinin azaltıldığı gösterilmektedir. Besleyiciliği yüksek olan buğdayın öğütülmesiyle kepek ve öz kısmının ayrılması, birçok besin öğesinde önemli kayıplara neden olmaktadır. Bu nedenle tüketmemenizi gerektiren bir hastalığınız yok ise tam tahıl, tam buğday gibi ekmekleri tercih etmek gerekir. Tam tahıllı ekmeklerin lif oranı yüksek olduğu için tokluk hissi sağlar dolayısı ile kan şekerinin de dengede kalmasına yardımcı olur ve bağırsak sağlığımızı da olumlu etkiler.

Türk yemek kültüründe oldukça önemli bir yere sahip olan ekmeğin tüketim miktarında da dikkatli olmak gerekiyor. Bir öğünde bir ekmek değil kişiden kişiye göre miktar değişmek ile birlikte yaklaşık 1- 2 dilim ekmek yeterli olur. Makarna, pilav gibi yiyeceklerle beraber ekmek tüketmemek gerekir. Kısaca kilo vermek istediğimizde ya da kilomuzu sabit tutmak istediğimizde bir besini suçlu ilan edip sağlıklı olarak nitelendirdiğimiz kuru meyve, kuruyemiş gibi besinlerin porsiyonlarına dikkat etmemek de sizi hedefe ulaştırmaz. Her zaman tabağınızda dengeye önem vermelisiniz. Önemli olan tüketim sıklığı ve porsiyon kontrolü sağlayabilmektir. Siz de bunu alışkanlık olarak oturttuğunuz da istediğiniz hedefe ulaşmış olursunuz.