AVRUPA Konseyi Kalkınma Bankası'nın (CEB) finanse ettiği 327 yataklı Kilis Devlet Hastanesi'nin yapımı için imzalar atıldı.

​Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası'nın finanse ettiği 327 yataklı Kilis Devlet Hastanesi yapımı için Sağlık Bakanlığı'nda imza töreni düzenlendi. Törene, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB) Başkan Yardımcısı Rosa Maria Sanchez, AB Büyükelçisi Christan Berger, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası yöneticileri, Kilis Belediye Başkanı Ak Partili Hasan Kara, Kilis milletvekilleri katıldı.

CEB Başkan Yardımcısı Rosa Maria Sanchez, Suriye'deki iç savaş sonrası Kilis nüfusunun iki katına çıktığını belirterek bunun şehirdeki sağlık sistemi üzerinde de birtakım sorunlar yarattığını söyledi. Mültecilerin sağlık imkanlarının iyileştirilmesi için bu projenin finanse edildiğini kaydeden Rosa Maria Sanchez, "Yüksek kaliteli sağlık tesisinin yapılmasına imkan vermiş olacağız. Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası bu projede yer almaktan gurur duyuyor. Bunun ne kadar önemli bir proje olduğunun biz de farkındayız. İmzadan sonra projenin sorunsuz bir şekilde yürüyeceğinden eminiz. Sağlık Bakanı'na teşekkür etmek istiyorum, onların desteğiyle bu anlaşmayı bu noktaya getirdik. AB'nin desteği için de müteşekkiriz" diye konuştu.

BERGER: TÜRKİYE'NİN BÜYÜK CÖMERLİK SERGİLEDİĞİNİ GÖRÜYORUZ

AB Büyükelçisi Christan Berger, Türkiye'nin Suriyeli mültecilerin arkasında durmaya gayret gösterdiğine işaret ederek, "Suriye’de 7 yıldır bir trajedi yaşanıyor. Nüfusun yarısı ülkesini terk etti ve bu sürede Türkiye’nin büyük bir cömertlik sergilediğini görüyoruz. Burada sağlık- eğitim sektörünü desteklememiz gerektiği oldukça açık. Uluslararası topluluk için mültecileri kucaklamak adına Kilis, seyyar bir şehir haline geldi diyebiliriz. Bunun, sorunları çözmek ve üstesinden gelmek için önemli bir örnek olduğunu düşünüyoruz. Yanınızda olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum" dedi.

BAŞKAN KARA: KİLİS'E UMUDUN ANA ŞEHRİ DİYORUZ

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ise Suriye'deki iç savaştan en fazla etkilenen şehrin Kilis olduğunu bildirerek şunları söyledi:

"Suriye savaşından en çok etkilenen il Kilis. Kentte 138 bin Suriyeli, 97 bin yerli halkımız var. Biz onlara misafir diyoruz, göçmen veya mülteci demiyoruz. Günlük 170 ton çöp toplanıyor, 30 bin metreküp temiz suya ihtiyacımız var. Daha önce DAEŞ ve PKK tarafından da şehrimize füze atıldı ve birçok insanımız yaralandı ya da şehit oldu. Buna rağmen barış, huzur içinde birlikte yaşadık. Dünya insanlık tarihinin en büyük kültürel mirası, dünyanın yedi harikası değil. Dünya insanlık tarihinin en büyük kültürel mirası, insan vicdanındaki insanlık duygusudur. Biz bunu ortaya çıkarıyor ve yaşıyoruz. Kilis'e umudun, barışın ana şehri diyoruz ve tüm dünyanın örnek almasını istiyoruz."

MÜSTEŞAR GÜMÜŞ: SURİYELİLERE 31 MİLYAR EURO PARA HARCANMIŞTIR

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş ise Türkiye'de 4 milyon Suriyeli, 200 bin Iraklı bulunduğunu kaydederek, "Kendi vatandaşlarımıza hangi sağlık hizmetini veriyorsak, benzerini misafirlerimize de veriyoruz. Mülteciler geldiğinden beri 1 milyon üzerinde yatış, 335 bin Suriyeli bebek çocuk dünyaya gelmiştir. Bütün bu bebeklerin aşılamaları, organ nakli dahil her türlü sağlık hizmetini vermeye devam ediyoruz. Suriyeli misafirlerimize 31 milyar Euro bu ülke para harcamıştır. Bu hizmetlerin devamı olarak AB ile birlikte 326 yatak kapasiteli hastanemizin sözleşmesini imzalayacağız. Kampus içinde ağız, diş sağlığı merkezi de bulunacak. Bu yatırım 2020 yılının Haziran ayında tamamlanmış olacak. Söz konusu yatırımı Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası karşılayacaktır. Toplam maliyeti 47 milyon 500 bin eurodur. Hastanede 24 ameliyathane, 96 yoğun bakım yatağı, 155 poliklinik, sosyal alanlar ve konferans merkezleri bulunmaktadır."



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