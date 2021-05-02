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Kılıçdaroğlu'ndan Bilim Kurulu üyelerine çağrı: Korkmayın konuşun!
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Yoğun bakım doktorları ile buluştu. Bilim Kurulu üyelerinin 'rehin' tutulduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu, "Bir şahsın rehinidir hepsi. Korkmayın, konuşun, yanınızdayız" dedi.
SAĞLIK 02.05.2021, 06:28 Murat Aydın
Yoğun bakım doktorları ile buluşan Kılıçdaroğlu, Bilim Kurulu üyelerinin 'rehin' tutulduğunu iddia ederek çağrı yaptı: Bir şahsın rehinidir hepsi. İşlerini yapamaz durumdalar. Çağrım onlara; korkmayın, konuşun, yanınızdayız.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yoğun bakım doktorları ile buluştuğu belirterek dikkat çeken bir çağrı yaptı.
Twitter'dan paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, Bilim Kurulu üyelerinin 'rehin' tutulduğunu iddia etti.
Kılıçdaroğlu, mesajında şunları kaydetti: "Yoğun bakım doktorları ile buluştum, baskı görmesinler diye paylaşmıyorum kimliklerini. Özetle Bilim Kurulumuz rehindir. Bir şahsın rehinidir hepsi. İşlerini yapamaz durumdalar. Çağrım onlara; korkmayın, konuşun, yanınızdayız."
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