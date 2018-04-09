Keneyi kavanozun içine koyarak, hastaneye gitti

ÇORUM’da Hüseyin Çeliker (52) piknik dönüşü pantalonundan çıkan keneyi, kavanoza koyup hastaneye kan tahlili yaptırmaya gitti. Çeliker, kenenin kendisini ısırmasından şüphelendiği için hastaneye başvurduğunu söyledi.

Esnaf Hüseyin Çeliker, dün ailesiyle birlikte Çorum-Samsun karayolu üzerinde bulunan Sıklık Tabiat Parkı'na pikniğe gitti. Piknik sonrası ailesiyle birlikte evine dönen Çeliker, pantolonunu çıkarırken, bir kene yere düştü. Hüseyin Çeliker, yere düşen keneyi bezle yakalayıp kavanoza koydu. Kene tarafından ısırılmış olabileceğinden şüphelenen Çeliker, tahlil için kavanozdaki keneyi de yanına alarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Hastanede Hüseyin Çeliker'e kan tahlili yapıldı.

Tahlil sonuçlarını bekleyen Çeliker, "Kenenin beni ısırıp ısırmadığını bilmiyorum. Tedbir amaçlı hastaneye geldim. Kene zehirli mi değil mi onu bilmiyorum. Ben de keneyi kavanoza koyup hastaneye getirdim. Kan tahlilimi verdim ve sonuçları bekliyorum. Umarım bir sorun çıkmaz. Ben vatandaşların kenelere karşı dikkatli olmalarını ve yetkililerin de kenelere karşı önlem almalarını istiyorum" dedi.



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