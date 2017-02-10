Kazada ölen motosikletli kuryenin böbrekleri 2 kişiye can oldu

Yaprak KOÇER / SAMSUN, () - SAMSUN'da motosiklet kazasında aüğır yaralanan ve tedaviye alındığı hastanede dün beyin ölümü gerçekleşen kurye 21 yaşındaki Aykut Bostancıoğlu'nun 2 böbreği iki hastaya nakledildi. Bugün doğum günü olan gencin, memleketi Sinop'ta son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

Sinop kent merkezi Gelincik Mahallesi Ahmet Muhip Dranas Caddesi'nde geçen 6 Şubat gecesi, iddiaya göre kavşaktan dönmeye çalışan otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Aykut Bostancıoğlu ağır yaralandı. Bostancıoğlu, amsulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiketli kurye olarak çalışan Bostancıoğlu, durumunun ağır olması üzerine Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yoğun Bakım Servisi'nde tedaviye alınan Aykut Bostancıoğlu'nun dün beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine doktorların görüştüğü ailesi, gencin iki böbreğini bağışlama kararı aldı. Dün gece aynı hastanede yapılan ameliyatla Bosstancıoğlu'nun iki böbreği alındı, ardından cenazesi yakınlarına teslim edildi.

'TOPRAKTA ÇÜRÜMESİNİN BİR ANLAMI YOK'

Ameliyatı gerçekleştiren ekipte yer alan OMÜ Tıp Fakültesi Üroloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Yarkın Kamil Yakupoğlu, organ bağışında bulunan gencin ailesine teşekkür ederek, yaklaşık 3 saat süren bir operasyonla iki böbreğin alındığını söyledi. Gencin ağabeyi aydın Bostancıoğlu ise acı içinde ve çok üzgün olduklarını vurgulayarak, "Kardeşim hayatını kaybetti organlarının toprakta çürümesinin bir anlamı yok diye düşünerek bu kararı verdik. En azından kardeşimden alınan iki böbrek başka hastalara can olacak" dedi.

ZAMANLA YARI Ş BAŞLADI

Bağış sonrasında organların uygun hastalara nakledilmesi için zamanla yarışılan bir süreç başladı. Samsun'un Asarcık ve Canik İlçesi'nden gelen iki erkek hastaya aynı hastanede gece yapılan ameliyatlarla böbrekler nakledildi. Bugün doğum günü olan Aykut Bostancıoğlu'nun ise memleketi Sinop'ta toprağa verileceği belirtildi.

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