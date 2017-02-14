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Kazada ölen minik Berat organlarıyla hayat verdi

Erol AKKIR/ANTALYA, () - ANTALYA'da trafik kazası sonrası hastanede beyin ölümü gerçekleşen 7 yaşındaki Berat Büyükdurak'ın bağışlanan organları, 2 kişiye umut oldu. Kepez İlçesi Zeytinlik Mahallesi'nde 9 Şubat Perşembe günü, evinin...

Kazada ölen minik Berat organlarıyla hayat verdi

Erol AKKIR/ANTALYA, () - ANTALYA'da trafik kazası sonrası hastanede beyin ölümü gerçekleşen 7 yaşındaki Berat Büyükdurak'ın bağışlanan organları, 2 kişiye umut oldu.
Kepez İlçesi Zeytinlik Mahallesi'nde 9 Şubat Perşembe günü, evinin bahçesinde arkadaşlarıyla oynayan Ahmet Leman Baydar İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Berat Büyükdurak'a, bahçe dışına çıkan topunu almaya gittiği sırada otomobil çarptı. Ağır yaralanan Berat, sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra ambulansla götürüldüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Berat'ın dün beyin ölümü gerçekleşti.
AÜ Organ Nakli Koordinasyon Birimi koordinatörleri, organlarının bağışlanması için Berat'ın ailesiyle görüştü. Ailenin onay vermesiyle Berat'tan alınan bir böbrek, AÜ Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde 2 aydır Sağlık Bakanlığı Organ Bekleme Sırası'nda nakil için bekleyen 3.5 yaşındaki Reyhan Gül Eroğlu'na nakledildi. Karaciğer ise Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde bir hastaya umut oldu.
AÜ Hastanesi Organ Koordinatörü Nilgün Keçecioğlu, kaza nedeniyle Berat'ın bir böbreği, kalbi, akciğerleri ve pankreasının zarar gördüğünü, bu nedenle alınmadığı söyledi. Berat Büyükdurak'ın dayısı Numan İnceler ise "Berat'ın ölümünü zor da olsa kabullenmek zorundayız. Melek olan Berat'ın anne ve babası onun insanlığa faydalı olması için organlarını bağışladı. Başka bedenlerde can olsun istedik ve organlarını bağışladık" diye konuştu.

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