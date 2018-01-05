Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar görevinden uzaklaştırıldı
CHP'li başkan görevden uzaklaştırıldı
Can Topsakal istifa etti
Can Topsakal istifa etti
Hakan Atilla beş ithamdan suçlu bulundu
Jüri, Hakan Atilla'yı beş ithamdan...
Bank Asya hissedarlarına operasyon
Bank Asya hissedarlarına operasyon

Kayseri'de mülteci çocuklarla ilgili Sağlık Müdüründen açıklama

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de 50 Iraklı mülteci çocuğun bulaşıcı hastalık taşıdığı iddiayla ilgili açıklamalara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından cevap verildi. Yapılan açıklamada 50 ıraklı mülteci çocukta hiçbir bulaşıcı hastalık...

Kayseri'de mülteci çocuklarla ilgili Sağlık Müdüründen açıklama

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de 50 Iraklı mülteci çocuğun bulaşıcı hastalık taşıdığı iddiayla ilgili açıklamalara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından cevap verildi. Yapılan açıklamada 50 ıraklı mülteci çocukta hiçbir bulaşıcı hastalık rastlamadığı ifade edildi.
Merkez Kocasinan ilçesindeki Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi Emel Mehmet Tarman Çocuk Hastalıkları Kliniğinde 50 mülteci çocuğun tedavisi edildiği ve bulaşıcı hastalık taşıdıkları iddialarına İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Ali Ramazan Benli yanıt verdi. Yapılan açıklamada, "Uluslararası kurallar gereği ülkemiz sınırından giriş yapıp şehrimize getirilen ve sığınma evine kabul edilen 50 Iraklı mülteci çocuk ilk muayene ve kontrollerinin yapılması için Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi Emel Mehmet Tarman Çocuk Hastalıkları Kliniğine ilgili yetkililer nezdinde başvurmuştur. Yapılan muayene ve kontrollerinde herhangi bir bulaşıcı hastalığa veya takibi gerektiren sağlık sorununa rastlanmamıştır" ifadelerine yer verildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

türk porno porno izle mersin escort adana escort adult forum istanbul escort hatay escort istanbul escort bayan escort bodrum escort eskisehir escort porno indir escort istanbul escort bayan