Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
El Bab'da DEAŞ'tan bombalı araçla saldırı... Çok sayıda ölü var
El Bab'da DEAŞ'tan bombalı araçla...
Amanos Dağları'nda PKK ile çatışma: 1 şehit
Amanos Dağları'nda PKK ile çatışma:...
Fed Başkanı konuştu, dolar yukarı doğru hareketlendi
Konuştu, dolar yukarı doğru hareketlendi
BEYOĞLU'NDA KORKUTAN PATLAMA
Beyoğlu'nda korkutan patlama

Kardeşinin kordon kanı ile yaşama tutundu, gözlerini kaybetti

Mutlu YUCA/BOLU,() - BOLU'da 2012'de kemik iliği hastası olarak dünyaya gelen Zeynep Gülcan, tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen kardeşinden alınan kordon kanı ile hayata tutunurken, uygun kan için uzun süre beklemesi nedeniyle görme yetisini...

Kardeşinin kordon kanı ile yaşama tutundu, gözlerini kaybetti

Mutlu YUCA/BOLU,() - BOLU'da 2012'de kemik iliği hastası olarak dünyaya gelen Zeynep Gülcan, tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen kardeşinden alınan kordon kanı ile hayata tutunurken, uygun kan için uzun süre beklemesi nedeniyle görme yetisini kaybetti.
Nurcan ve Mustafa Gülcan çiftinin 5 yıl önce doğan çocukları Zeynep Gülcan'a, 'Hemofagositik Lenfohistiositoz' (HLH) teşhisi konuldu. Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki 1 yıllık tedavi sürecinin ardından iyileşen Zeynep'e, hastalığının bir süre sonra tekrar nüksetmesinin ardından ilik nakli yapılması kararlaştırıldı. Zeynep için sosyal medyada başlatılan bağış kampanyasına 100 bin kişiye yakın kişi katılarak yardım etmek istedi. Ancak Zeynep için uygun kan bulunamadı.
Bunun üzerine Nurcan Gülcan'ın geçen 7 Temmuz'da tüp bebek yöntemiyle dünyaya getirdiği 'Umut Eymen' adlı erkek bebeğinden alınan kordon kanı, 19 Eylül'de İstanbul'da özel bir hastanede ablası Zeynep'e nakledildi. Kardeşinden alınan kordon kanı ile yaşama tutunan Zeynep, uygun kan için uzun süre beklemesi nedeniyle görme yetisini kaybederken, yürüyemez duruma da geldi.
Mustafa Gülcan, çocuğunun tedavisi için işyerinden ayrıldığını söyleyen Mustafa Gülcan, "Zeynep ilik nakli olalı 6 ay oldu. Tedavisinin geç kalması nedeniyle yürüyemez hale geldi. Fizik tedavi görüyor umarım sağlığına kavuşur. Göz sinirlerinin hasar görmesi nedeniyle şu an görmüyor. İlik nakli için yaklaşık 3.5 yıl bir gecikme oldu, geç kalındı. Doktorlar gözleri konusunda bir tedavinin olmadığını söylüyorlar. Belki ilerleyen yıllarda göz sinirlerinin kendi kendisine iyileşebileceği söyleniyor" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.