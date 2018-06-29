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Kardeşine böbreğini verdi

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisi gören Fahrettin Demir'e (23), ablası Fatma Tezer (37), böbreğini bağışladı. Fahrettin Demir ablasına teşekkür ederek, "Dokular uyunca ablam hiç düşünmeden böbreğini...

Kardeşine böbreğini verdi
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisi gören Fahrettin Demir'e (23), ablası Fatma Tezer (37), böbreğini bağışladı. Fahrettin Demir ablasına teşekkür ederek, "Dokular uyunca ablam hiç düşünmeden böbreğini bana vermeyi kabul etti" dedi.
Gölcük'te, böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisi gören Fahrettin Demir'e, ablası Fatma Tezer böbreğini bağışladı. Böbrek nakli 6 gün önce İstanbul'da özel bir hastanede Prof. Dr. Mehmet Haberal öncülüğündeki ekip tarafından gerçekleştirildi. Fahrettin Demir, 18 yıldır diyaliz tedavisi gördüğünü belirterek, "Böbreklerim iflas etti. Tek umudum böbrek nakliydi" dedi.
Diyalize girmenin çok zorlu bir süreç olduğunu, hiçbir şeyi istediği gibi yiyip, içemediğini, şehir dışına çıkmak istese, öncelikle gideceği yerde diyaliz merkezi olup olmadığını araştırdığını söyleyen Demir, “Artık böbrek naklinden başka çare kalmamıştı. Dokular uyunca ablam hiç düşünmeden böbreğini bana vermeyi kabul etti. Ablama çok teşekkür ediyorum. Bunun mutluluğu anlatılamaz. Çünkü bunun için kelimeler yok. Artık hayatımı rahatça planlayacağım için çok mutluyum" diye konuştu.
ABLANIN MUTLULUĞU
Fatma Tezer ise, "Kardeşim için böyle bir ihtiyaç doğunca gerekli dokular alındı, tetkikler yapıldı. Böbreğimin uyduğu ortaya çıkınca hiç düşünmeden vermek istedim. Kardeşimin artık sıkıntısız bir hayat yaşamasını istiyorum. İnşallah uzun ve sağlıklı bir ömür onu bekliyor. Ben yaşadıkça, her zaman onun yanındayım” şeklinde konuştu.

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