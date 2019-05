Kardeşi iliğini, ablası böbreğini verdi

Erol AKKIR/ANTALYA, () - KAYSERİ'de, 2015 yılında lösemi hastalığıyla mücadele eden Muharrem Sayıner'e (33), kız kardeşi Melek Sayıner (30) kemik iliği bağışladı. Geçen yıl akut böbrek yetmezliği teşhisi konulan Sayıner'i, bu kez ablası Fatma Gezer (39) böbreğini bağışlayıp hayata bağladı.

Polis memuru Muharrem Sayıner, 2015 yılında aşırı halsizlik şikayetiyle gittiği Kayseri Erciyes Üniversitesi Hastanesi'nde, lösemi hastalığı teşhisi konulduğunu söyledi. Muharrem Sayıner, kız kardeşi Melek Sayıner'in bağışladığı kemik iliğiyle hayata tutunduğunu, 2016 yılı Ağustos ayında ise kullandığı ilaçlara bağlı avasküler negros (kalça kemiğinin kuruması) hastalığına yakalandığını belirtti.

2016'DA KALÇA PROTEZİ AMELİYATI OLDU

Her iki kalça başında oluşan hastalığın tedavisi için iki kalçasına da protez takıldığını söyleyen Muharrem Sayıner, "Kalça protez ameliyatımdan önce, her iki bacağıma greftleme (vücuttaki bir kemik dokusunun başka bir kemiğe eklenmesi) operasyonu yapıldı. Başarısız olunca protez takılma mecburiyeti doğdu. Protez ameliyatlarının üzerimde bıraktığı etkilerden kurtulmak üzereydim ki 2018 yılında belden aşağı vücut bölgemde şişmeler oluşmaya başladı" dedi.

12 NİSAN'DA BÖBREK NAKLİ OLDU

Bu arada Kayseri'den Antalya'ya tayininin çıktığını söyleyen Muharrem Sayıner, "Vücudumdaki şişliklerin nedenini öğrenmek için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Nefroloji Bölümü'ne giderek muayene oldum, testler yapıldı. Akut böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. 11 ay tedavi gördüm. Son iki ayda ise diyalize başladım. Kısa süre önce acil böbrek nakli olmam gerektiği söylendi. Bu kez ablam Fatma Gezer verici oldu. 12 Nisan günü nakil gerçekleşti. Ablam ve ben şu an sağlıklıyız. Beni hayata bağlamak için ilik ve böbreğini bağışlayan kardeşlerime teşekkür ediyorum" diye konuştu.

6 KARDEŞİ DONÖR OLMAK İSTEDİ

7 kardeş olduklarını, tüm kardeşlerin bağışçı olmak için sıraya girdiğini söyleyen evli ve 3 çocuk annesi Fatma Gezer ise "Kardeşim için böyle bir ihtiyaç doğunca gerekli dokular alındı, tetkikler yapıldı. Benim böbreğimin uyduğu ortaya çıkınca hiç düşünmeden vermek istedim. Kardeşimin artık sıkıntısız bir hayat sürmesini istiyorum. İnşallah uzun ve sağlıklı bir ömür yaşar. Yaşadıkça her zaman kardeşimizin yanındayız" dedi.

HAYAT PAYLAŞMAKTIR

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi Koordinasyon Birim Sorumlusu Öğr. Gör. Nilgün Bilal, böbrek yetmezliği hastalığının en iyi tedavisinin organ nakli olduğunu belirterek, "Hastamız böbrek yetmezliği yaşayan hastaların en iyi tedavisinin organ nakli olduğunun güzel bir örneği. Bu vesileyle halkımızı organ bağışına çağırıyorum. Yakınları organ yetmezliği yaşayanların yakınlarını da böbrek vermeye davet ediyorum. Çünkü hayat paylaşmaktır" dedi.



FOTOĞRAFLI