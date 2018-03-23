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Karatay ‘Gerçek Tıbbın 100 Şifresi’ni D&R’da imzalayacak

KARATAY Diyeti’nin yaratıcısı İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay yeni kitabı ‘Gerçek Tıbbın 100 Şifresi’ ile 24 Mart’ta D&R Suadiye’de düzenlenecek imza gününde okuyucularıyla buluşacak. Satış...

Karatay ‘Gerçek Tıbbın 100 Şifresi’ni D&R’da imzalayacak
KARATAY Diyeti’nin yaratıcısı İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay yeni kitabı ‘Gerçek Tıbbın 100 Şifresi’ ile 24 Mart’ta D&R Suadiye’de düzenlenecek imza gününde okuyucularıyla buluşacak.

Satış rekorları kıran Karatay Diyeti, Karatay Diyeti'yle Yaşam Boyu Sağlık ve Karatay Mutfağı kitaplarıyla Türkiye'de 'sağlıklı halk hareketi'ni başlatan Prof. Dr. Canan Karatay yeni kitabını okurları için imzalayacak. 50 yıllık mesleki tecrübesiyle gözlemlediği, okuyup araştırmalar geliştirdiği yeni kitabında Türk halkının sağlıklı yaşaması için, mutlu, enerjik ve verimli bir yaşam sürmesi için çözümler sunarken okuyuculara uygulanabilir en kısa yolları gösteriyor. Canan Karatay, mutluluk ve şifa için en kestirme yöntemleri ve iyileşmez denilen hastalıkların nasıl tedavi edileceğini de yüzbinlerce bilimsel referans ışığında yeni kitabında anlatıyor.

(FOTOĞRAF)

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