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Karadeniz'de Covid -19 alarmı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı verilere göre en fazla vaka sayısı olan Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun ve Rize ise normalleşmeye en uzak kentler olarak görülüyor. Bir nevi Covid-19 için Doğu Karadeniz'de alarm çanları çalıyor.

SAĞLIK 23.02.2021, 14:43 Murat Aydın
Karadeniz'de Covid -19 alarmı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15-21 Şubat tarihleri arasında oransal olarak illere göre vaka sayılarını duyurmuştu. Bakan Koca'nın açıkladığı verilere göre en düşük orandaki Hakkari, Şırnak, Muş, Batman ve Iğdır normalleşmeye en yakın iller olarak görünüyor. 100 bin kişide 228,40 oranıyla Ordu, oransal olarak en fazla vaka olan kent oldu. En fazla vaka sayısı olan Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun ve Rize ise normalleşmeye en uzak kentler oldu.

Türkiye'de koronavirüsle mücadelede 1 Mart'tan itibaren 'yerinde karar' dönemi başlıyor. Yerinde karar dönemi kapsamında, illerin verilere göre 4 gruba ayrılacağı açıklanmıştı.

RİSK GRUBU ÖLÇEĞİ NASIL HESAPLANIYOR

100 binde 10'un altında vaka görülen iller düşük riskli

11-35 arası vaka olan iller orta riskli,

36-100 arası vaka olan illerin yüksek riskli

100'ün üstünde vaka görülen iller ise çok yüksek riskli kategoride yer alacak.

NORMALLEŞMEYE EN YAKIN 5 KENT

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün akşam duyurduğu son verilere göre Türkiye'de 15-21 Şubat tarihleri arasında oransal olarak en düşük sayıdaki Hakkari, Şırnak, Muş, Batman ve Iğdır normalleşmeye en yakın iller olarak görünüyor.

Her 100 bin kişide haftalık vaka sayısı Hakkari'de 3,21, Şırnak'ta 3,91, Muş'ta 8,5, Batman'da 8,71, Iğdır'da 10,43 oldu.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE SON DURUM

15-21 Şubat tarihleri arasında vaka sayıları her 100 bin kişide İstanbul'da 68.23, Ankara'da 35.39, İzmir'de 42.67 oldu.

KARADENİZ ALARM VERİYOR

15-21 Şubat tarihlerinde de Karadeniz'deki iller en çok vaka görülen yerler oldu. Koronavirüs vaka haritasında Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun ve Rize en fazla vaka görülen ilk 5 kent oldu.

100 bin kişide haftalık vaka sayısı Ordu'da 228.40, Giresun'da 217.51, Trabzon'da 207.54, Samsun'da 202.94 ve Rize'de 200.08 oldu.

TRAKYA'DA VAKALAR ARTIYOR

Sağlık Bakanlığının haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarına göre Edirne'de vaka sayısı 75,29, Kırklareli'nde 71,05, Tekirdağ'da 74,65 olarak tespit edildi.

Geçen haftaya göre bölge illerinde artış olduğu görüldü.

Vaka sayısı yükselişinde Tekirdağ ve Kırklareli dikkati çekti.

Tekirdağ'da geçen hafta vaka sayısı 55,37, Kırklareli'nde ise 52.61 olarak açıklanmıştı.

Edirne'de geçen hafta olan 65,66 olan vaka sayısında bu hafta artış tespit edildi.

Son vaka tespitlerine göre Trakya'daki en çok vakanın görüldüğü kent Edirne olarak belirlendi.

Keşan ve İpsala ilçelerinde vaka artışının yaşanması sonrası ek tedbirler alındı.

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