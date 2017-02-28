Karaciğeriyle bebeğini yaşama bağlandı

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde siroz teşhisi konulan 8 aylık Ayşenaz'a, annesi Vesile Abalı'dan karaciğer nakli gerçekleştirildi. Vesile Abacı, "Onun bir gülüşü yeter, gerekirse tüm karaciğerimi ona veririm" dedi.

Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde oturan, 5 yaşında kız çocukları olan Vesile ve Mehmet Abalı çiftinin 8 ay önce ikinci çocukları Ayşenaz dünyaya geldi. AÜ Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji Bölümü'nde siroz hastalığı teşhisi konulan Ayşenaz'a, AÜ Organ Nakli Merkezi'nde 3 ay önce, canlı vericili segmental karaciğer nakil ameliyatı gerçekleştirildi. Anne Vesile Abalı, kızına karaciğerinden bir parçasını bağışlayıp yeniden yaşama bağladı.

İLK DUYDUĞUNDA ŞOKE OLDU

Kızının hastalığını ilk duyduğunda çok üzüldüğünü belirten Vesile Abalı, karaciğer nakli yapılması gerektiğini öğrendiğinde üzüntü ve korkusunun arttığını, şoke olduğunu söyledi. Vesile Abalı, şöyle dedi:

"Ayşenaz'ın tedavisi yapılırken sıklıkla sarılığı yükseliyordu. Doktorlarımız nakil olması gerektiğini söyledi. Yaklaşık 3 ay önce kızıma karaciğerimin bir bölümünü verdim. Onun bir gülüşü yeter, gerekirse tüm karaciğerimi ona veririm. Mutluyum, huzurluyum, şu an bebeğim sağlığına kavuştu. Ameliyatı yapan hocalarımıza ve tedavide emeği geçen tüm doktorlarımıza teşekkür ediyorum. Taburcu olduk ve periyodik kontrollerimiz sürüyor."

2016 YILINDA 44 KARACİĞER NAKLİ

AÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, AÜ Organ Nakli Merkezi cerrahlarının 2016 yılında 44 karaciğer nakli yaptığını, nakillerin 8'ini pediatrik karaciğer hastalarına gerçekleştirdiklerini söyledi. Prof.Dr. Bülent Aydınlı, şöyle dedi:

"Ayşenaz Abalı'ya 3 ay önce karaciğer nakli gerçekleştirdik. Bebeğimiz safra yollarıyla ilgili hastalıkla dünyaya geldi. Buna bağlı karaciğer yetmezliği gelişti. Son dönemde hastanın genel durumunda bozukluk meydana gelmesi, karaciğer değerlerinin de bozulması üzerine nakle karar verdik. Ameliyatta annesinin karaciğerinden yaklaşık 200 cc'lik bölümü Ayşenaz bebeğimize taktık. Anne ve bebek sağlıklı ve mutlu."



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